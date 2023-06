Morena Rial reveló cuál fue la reacción de Jorge cuando se enteró de su embarazo: "Me dijo si no prefería..."

Embed

More recordó que tanto su hermana, Rocío, como su padre, Jorge, nunca vieron con buenos ojos su maternidad. "Los primeros cinco meses de embarazo, ellos querían que me saque al bebé. Rocío decía que ella no era la tía. Me dijo: 'ahora vas a tener que salir al laburar'", detalló.

"El primero que se enteró fue Luis (Ventura), después Guillermo Marín y, por último, mi papá, que estaba en Miami", agregó.

Por último, More reveló la reacción de Jorge luego de saber que sería abuelo. "Luis se puso contento. El otro me dijo que iba a tener que salir a laburar, si yo estaba segura y preparada para ser madre, que si yo no prefería sacarme al chico, que estaba a tiempo", sentenció.

"Te voy a sacar a tu hijo", la dura advertencia de Jorge Rial a Morena

Este viernes, Morena Rial estuvo en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, y no pudo contener la angustia por la dura batalla contra su padre, Jorge Rial. La joven expresó su indignación luego enterarse que el conductor hizo una videollamada con su ex, Facundo Ambrosioni, para poder ver a su nieto, Francesco Benicio.

"Está usando a mi hijo para hacerle un daño. Si es el abuelo, no le hubiese cortado los gastos. Es abuelo para las redes sociales", manifestó, en un mar de lágrimas.

Embed

More señaló que Rial le hizo una fuerte advertencia. "El vínculo con su papá no se lo voy a prohibir, pero yo tengo audios muy fuertes de Jorge, y Facundo (el hijo de Luis Ventura) los escuchó el otro día, que decía ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”, reveló la joven.

“De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia”, señaló Facundo, el hijo de Luis Ventura. "Es un sor... no hay otra explicación", lanzó la joven y cerró: "No es la primera vez que me lo dice... solo que ahora lo tengo grabado".