"Te voy a sacar a tu hijo", la dura advertencia de Jorge Rial a Morena

More señaló que Rial le hizo una fuerte advertencia. "El vínculo con su papá no se lo voy a prohibir, pero yo tengo audios muy fuertes de Jorge, y Facundo (el hijo de Luis Ventura) los escuchó el otro día, que decía ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”, reveló la joven.

“De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia”, señaló Facundo, el hijo de Luis Ventura. "Es un sor... no hay otra explicación", lanzó la joven y cerró: "No es la primera vez que me lo dice... solo que ahora lo tengo grabado".

Morena Rial.jpg

La drástica decisión de Morena Rial tras el dramático accidente con su auto

Esta semana, Morena Rial sufrió un dramático accidente de tránsito. "Alrededor de las 11.20 sufrió un choque de automóvil. Ella venía manejando por la General Paz, y le llevaron puesto el frente de su vehículo", contó Facundo Ventura en A la tarde.

"Está bien, estuve hablando con ella. Tiene un golpe en la cara. No fue al médico, directamente se acostó y está descansando en la casa", detalló el hijo de Luis Ventura.

Anoche, en su visita a Polémica en el bar, Morena expresó su preocupación por el accidente y deslizó que podría haberse tratado de una maniobra mafiosa, que intentaría frenar sus declaraciones en los medios.

"¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?", le preguntó Chiche Gelblung. "No puedo afirmar eso porque no tengo pruebas, pero fue muy raro todo", remarcó la hija de Jorge Rial.

Además, More reveló que tomó una drástica decisión luego del accidente. "Mi hijo viaja a Córdoba con sus abuelos. Es por seguridad", explicó la joven.

Por último, la hija de Rial advirtió que sus apariciones en los medios están generando malestar en "ciertas personas". "Hay personas que se están alterando con todo lo que yo digo", sentenció.