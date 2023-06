La foto que subió Jorge Rial a sus redes, que desencadenó la angustia de Morena Rial en vivo

En A la tarde, a Morena se la vio muy angustiada. "No la va a volver a pasar. Esto está prohibido. Los dos somos padres de Francesco. Yo hablé con la abuela de mi hijo y le dije que no está autorizado", manifestó.

"Está usando a mi hijo para hacerle un daño. Si es el abuelo, no le hubiese cortado los gastos. Es abuelo para las redes sociales", agregó, indignada.

More también se mostró enojada con su ex, Facundo Ambrosioni. "Mi ex es muy vivo para no permitir que le llegue cualquier tipo de información en contra mío", remarcó y añadió: "La foto me molesta... es como que me quiere meter el dedo en el c...".

La hija del periodista advirtió que es llamativa la actitud de Jorge. "Toda la vida, él lo destejó a Facundo y ahora es a quien llama", sostuvo.

Al finalizar, More reiteró que no admite que su padre tendrá contacto con Francesco Benicio. "Este jueguito no lo voy a permitir. Está usando a mi hijo como rehén y no se lo voy a permitir", sentenció.

Morena Rial.jpg

La drástica decisión de Morena Rial tras el dramático accidente con su auto

Esta semana, Morena Rial sufrió un dramático accidente de tránsito. "Alrededor de las 11.20 sufrió un choque de automóvil. Ella venía manejando por la General Paz, y le llevaron puesto el frente de su vehículo", contó Facundo Ventura en A la tarde.

"Está bien, estuve hablando con ella. Tiene un golpe en la cara. No fue al médico, directamente se acostó y está descansando en la casa", detalló el hijo de Luis Ventura.

Anoche, en su visita a Polémica en el bar, Morena expresó su preocupación por el accidente y deslizó que podría haberse tratado de una maniobra mafiosa, que intentaría frenar sus declaraciones en los medios.

"¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?", le preguntó Chiche Gelblung. "No puedo afirmar eso porque no tengo pruebas, pero fue muy raro todo", remarcó la hija de Jorge Rial.

Además, More reveló que tomó una drástica decisión luego del accidente. "Mi hijo viaja a Córdoba con sus abuelos. Es por seguridad", explicó la joven.

Por último, la hija de Rial advirtió que sus apariciones en los medios están generando malestar en "ciertas personas". "Hay personas que se están alterando con todo lo que yo digo", sentenció.