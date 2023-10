Morena Rial reveló a quién fue a ver a la cárcel de Batán: ¿visita higiénica?

Luego, el panelista Pampa Mónaco le preguntó a Morena Rial: “¿Por qué el ingreso figura como concubina? ¿Tuviste que decir que sos la novia para que te dejen pasar?”.

Morena Rial desmintió estar de novia con un preso: "Tiene familia, fui de buena onda"

Acto seguido, la hija de Jorge Rial le respondió: “En un servicio penitenciario solo pasan familiares o personas directas. No podés decir ‘soy una amiga, voy a pasar’”.

De invitado al ciclo de Fabián Doman, Guido Süller fue el más punzante con las preguntas a More: “Lo que todo el mundo dice es que una visita higiénica”.

Por último, Morena remarcó con firmeza: “No, chicos. Fuimos dos personas... Lo conozco hace mucho y es mi amigo”.

TW Lam de More Rial en la cárcel de Batán.jpg

Las duras declaraciones de Jorge Rial al hablar del romance de Morena con un preso

Después de se conociera el actual romance de More Rial con un joven que purga una condena en el penal de Batán, tal como lo hizo saber LAM (América TV) desde sus redes sociales con la foto que comprueba su visita a la citada cárcel, su padre Jorge Rial salió a hablar del tema fijando su postura al respecto teniendo en cuenta que están distanciados desde hace varios meses.

“El otro día hablé con ella y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho”, deslizó el ex conductor de Intrusos al ser abordado por Poco correctos (El Trece).

Claro que al ser consultado por la relación sentimental que More estaría teniendo con un preso, tal como lo reflejan las imágenes difundidas, Rial fue categórico. “A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, aseguró.

En tanto, detalló por qué hoy no intenta reconstruir el vínculo con su hija: “Hoy no es prioridad, hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal. No me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien”.

Por último, Jorge Rial destacó que actualmente mantiene una estrecha relación con su nieto Francesco, fruto de la relación de Morena con Facundo Ambrosioni. “Hablo todos los días con él, está con el padre y los abuelos en Córdoba. Hay una distancia prudencial que me parece que no hace bien a todos, a ella también”, concluyó.