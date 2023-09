La tajante opinión de Jorge Rial sobre la insólita defensa de su hija Morena a Aníbal Lotocki

"No sé por qué lo apoyó (a Lotocki), no entiendo, pero bueno es grande y tiene sus opiniones. No las comparto pero bueno, está", explicó el periodista al notero Wally Leiva.

Embed

Y contó que no tiene comunicación con su hija: "Sin diálogo, hace dos meses que vive en Córdoba y Fran está con el padre. Yo estoy muy relacionado con Fran".

"Con el papá de él bien (Facundo Ambrosioni), charlo con él normalmente y con los abuelos. Estoy tranquilo porque va al jardín y lo veo bien", agregó.

Y sobre Lotocki y la cantidad de víctimas que se animan a hablar, Jorge Rial comentó: "Me sorprende mucho la cantidad de víctimas que hay. Mucha gente perjudicada por Lotocki. Finalmente tiene el castigo fuerte que no puede laburar. La gente lo castigó antes que la Justicia".

Sobre el final, descartó la posibilidad de casarse con su novia María del Mar Ramón: "No habrá casamiento, estamos tan bien que no necesitamos casarnos, ya pasé dos casamientos, ya está, no me caso más".

Jorge Rial

Qué dijo More Rial sobre Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

More Rial dio una polémica opinión y defendió al cirujano Aníbal Lotocki desde sus historias de Instagram ante unas consultas de sus seguidores sobre las cirugías estéticas y el doloroso caso de Silvina Luna.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó su extenso mensaje la hija de Jorge Rial.

Y apuntó: “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”.

more rial anibal lotocki.jpg

Además, siguiendo con su pensamiento, More Rial expresó que “cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma lo productos introducidos” y remarcó que “a cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”.

“Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, finalizó la joven su primer y polémico mensaje desde las redes.

Luego, cuando otro usuario le preguntó por su opinión acerca de Aníbal Lotocki, la hija del periodista comentó: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”.

“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, cerró firme More Rial.