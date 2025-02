La primera foto de Morena Rial con su hijo Amadeo tras salir en libertad: "Te extrañé mucho"

"Acá siempre por vos pepón, mamá te ama para siempre", comentó Morena muy movilizada junto al pequeño en brazos. Y agregó en la publicación que acompañó con la canción Amor de febrero de Jay Wheeler: "Te amo, te extrañé mucho".

Luego de prestar declaración indagatoria donde aportó datos relevantes para la causa y reconoció su participación en el hecho, Morena Rial a través de su abogado Fernando Burlando consiguió la excarcelación del juez.

El proceso penal seguirá su curso con la hija de Jorge Rial sigue imputada en la causa y deberá cumplir con varias normas de conducta para que continué vigente la excarcelación.

En las imágenes que se conocieron del episodio que ocurrió a mediados de enero se ve a Morena Rial manejando un auto que sería el utilizado por un grupo de personas que ingresó a una vivienda bajo la modalidad escruche cuando no había nadie en el interior.

morena rial reencuentro hijo amadeo tras salir ser liberada.jpg

Se supo qué dijo Morena Rial en su declaración indagatoria: "Esto me da mucha vergüenza"

En el programa DDM, América Tv, dieron a conocer los detalles de lo que dijo Morena Rial en su declaración indagatoria ante la fiscalía.

"Todo esto me da mucha vergüenza, y estoy muy triste por Amadeo. Esto no lo voy a hacer más, estoy muy arrepentida. Yo no me quedé con nada, prometo no volver a ver a toda esta gente", expresó.

Además, sobre el momento del robo, recordó: "Después de que me frenaron en Martínez, Alan me mandó mensajes amenazándome. Me dijo que él ya estuvo preso, que tenía más de una detención y que no tenía problema en volver a caer”.

Por otro lado, habló de sus proyectos a futuro, para dejar en claro ante la Justicia que tiene intenciones de reorganizar su vida y no volver a pasar por episodios de esta magnitud.

"Me inscribí en la Universidad de Morón, en la carrera de Derecho. No tengo adicciones, actualmente estoy dándole el pecho a mi bebé y alternativamente también la fórmula”, aseguró la hija de Jorge Rial.