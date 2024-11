Moria Casán destrozó a Pampita tras hablar de Moritán con Susana Giménez

Pampita y Susana Giménez.jpg

Incluso a la propia conductora le llamó la atención la postura de la modelo, quien hasta la corrigió al pedirle que no llamase "estúpido" a su ex, comentario que Moria Casán no pasó por alto, quizás recordando el picantísimo cruce que mantuvo con la modelo cuando compartían el jurado del Bailando 2023 (América TV).

Así, cuando Ángel de Brito posteó en X -ex Twitter- un gracioso meme de La One, dedicado a Pampita, que deslizaba picante “Qué suerte que seas tan buena, reina...”, Casán no dudó en tildar de falsa a Carolina Ardohain.

“Por favor, la Gioconda de cabotaje snobeando con su sonrisa falsa... Ja, ja, ja”, sentenció entonces picantísima Moria Casán haciendo gala de su lengua karateca.

Se supo la indignante actitud que tuvo Pampita tras la entrevista con Susana Giménez

La entrevista de Pampita en el programa de Susana Giménez incomodó a varios y este lunes en A la tarde (América TV) revelaron la polémica actitud que mantuvo la modelo detrás de cámara.

"Les voy a contar el detrás de escena de la visita de Pampita al living de Susana. Tengo todos los detalles. Le pregunto a esta fuente inobjetable cómo fue esa relación, si hubo un contacto fuera de cámara. El primer contacto fue al aire y el último también", comenzó diciendo el periodista Guille Barrios en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

"Era Frozen", aseguró. "Pampita se fue como llegó al canal, congelada: frozen", detalló. Otro panelista sumó: "Todo lo contrario le pasó a Susana y a la producción, que estaban re calientes con Pampita. El enojo que tienen porque no dijo nada".

Daniel Ambrosino también coincidió con su compañero: "Tengo la misma información. A mí me dijeron que estaban muy incómodos con la entrevista".

Otro panelista contó qué dijo Susana sobre Pampita tras hacer la entrevista: "Me dicen una frase que dijo Susana apenas terminó el programa. Se lo dijo a un asistente directo: 'me la hizo re difícil esta piba'. Y la segunda frase que dijo fue: '¿es tan buena como dice ser?'".