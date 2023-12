Fátima Florez visitó el comedor de Margarita Barrientos: la foto y de qué charlaron

“Esto viene desde 2022. Cuando la conocí me dijo que nos iba a visitar. Finalmente, ese encuentro no ocurrió. Esta semana me contacté con ella y Fátima me confirmó que iba a venir hoy (lunes). Después no podía por la temporada en Mar del Plata”, explicó la titular de la fundación que lleva su nombre.

Y agregó: “Llegó cerca de las 15.30 y vino sola. El Presidente estaba al tanto de que iba a verse conmigo. Estando acá, le conté todo lo que hacíamos. Ella pensaba que éramos solo comedor, pero ofrecemos todo tipo de ayudas. Tuvo la suerte de ver a los chicos preparar la cena”.

“Dijo que nos iba a ayudar con lo que necesitáramos para que podamos seguir trabajando. Ella es una figura pública y tiene mucha llegada a la gente”, destacó Margarita Barrientos sobre la charla que mantuvo con Fátima Florez por una hora.

