Moria Casán fulminó a Wanda Nara con un increíble sobrenombre por el escándalo con Mauro Icardi

Y al referirse a la mediática, Moria lanzó picante con su habitual humor "Wanda Nada". Sobre Mauro Icardi, la actriz fue categórica: "Es muy cholulo. Es fanático... Lo marean las luces. Es picante".

china suarez mauro icardi.jpg

"Tiene mucho resentimiento y no sé por qué si a él le va divino. Tiene la mentalidad del nuevo rico. Me parece que tiene mucha ira con Wanda Nada", observó la diva sobre el perfil del futbolista.

En cuanto a la otra protagonista de la historia, la China Suárez, Moria Casán marcó: "Enigmática... La China es enigmática. La pasa bomba y es divina".

"Yo no veo a futuro a nadie. Me muevo en el presente y ellos son entretenedores del chisme", marcó al ser consultada si le ve futuro al romance de Icardi y Suárez.

"Esta historia me agotó. No la consumo más, pero abrís cualquier lado y están. Me aburrieron ellos. No tienen solidez", cerró picante.

WANDA NARA MAURO ICARDI FOTO.jpg

El regalo de L-Gante que Wanda Nara rechazó por un particular detalle: "Le pareció asqueroso"

Según contaron en A la tarde, L-Gante sorprendió a Wanda Nara con un obsequio muy especial, pero la reacción de la mediática no fue lo que él esperaba.

"Me llega que L-Gante le regaló a Wanda un anillo. Y a ella le pareció asqueroso!", contó el periodista Daniel Ambrosino en el programa de Karina Mazzocco en América Tv.

¿El motivo? El referente de la cumbia 420 eligió un anillo que tenía una "W". Ese detalle fue lo que provocó la reacción poco feliz de Wanda.

"Tenía una 'W' que puede ser de Wanda, pero también de Mauro, si lo ves al revés. Por eso, ella no lo quería usar", detalló el panelista.

Daniel Ambrosino precisó que la mediática quería tirar a la basura ese anillo. "No sé si lo tiró o lo devolvió... Lo cierto es que le pareció repugnante porque tiene el estilo excéntrico de las cosas que usa L-Gante", señaló.