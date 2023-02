Murió Anthony Ciccone, el hermano de Madonna que vivía abajo de un puente

“Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años. Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, pero lo amaba como a un hermano. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós, hermano. Quiero pensar que Dios te está esperando allí arriba para recibirte”, escribió Henry en su perfil de Instagram, a la que Madonna le dio un Me gusta.

La intérprete de Like a Virgin, de 64 años, aún no se ha pronunciado sobre la muerte de su hermano mayor, pero es conocida la mala relación que entre los dos existía desde hace años. En 2018 y después de más de siete años viviendo en la calle, Anthony Ciccone aceptaba la ayuda de su familia para rehabilitarse de su problema con el alcohol y volvía a reunirse con la familia por Navidad.

Desde 2010, Ciccone dormía debajo de un puente en Traverse City, Michigan, y se alimentaba de lo que le entregaban los comedores sociales rechazando cualquier apoyo de los suyos.

Fue su otro hermano, Christopher Ciccone, quien confirmó el 24 diciembre al diario británico The Sun que Anthony está ahora con su familia “recuperándose de sus problemas con el alcohol”. Madonna se había ofrecido a ayudarle en repetidas ocasiones, pero él nunca lo aceptó. “Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja”, explicaba Anthony en una entrevista en 2011 a The Michigan Messenger, donde reconoció que nunca aceptaría su dinero.

“Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia”, agregó al periódico The Michigan Messenger.

Anthony hacía referencia a su padre porque cuando perdió su trabajo como carpintero y su familia lo abandonó, comenzó a trabajar en los viñedos de este, pero acabó perdiendo su puesto debido a sus problemas con el alcohol. Ese enfrentamiento con su familia, así como su mala relación con sus hermanos, lo llevó a vivir en la calle.

Madonna es la tercera de ocho hermanos, siendo Anthony el mayor. Tony Ciccone fue el patriarca del clan, que se casó dos veces: con la madre de Madonna, del mismo nombre que su hija y, a la muerte de esta, a los 33 años de un cáncer de mama, para después contraer matrimonio con la niñera, Joan. El fallecimiento de su primera mujer marcó a los seis hijos que tuvo con ella, especialmente a los dos mayores, Anthony y Marty, pero también a la cantante. “Me he llegado a sentir increíblemente sola”, confesaba Madonna a Ellen DeGeneres en 2010.

