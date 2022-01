Murió Clotilde Badalucco, la madre de Nacha Guevara, a los 102 años

Clotilde Badalucco había hecho su última aparición televisiva hace casi un año. Fue en el ciclo de Tomás Dente Vino para vos, donde sorprendió, y emocionó, a su nieto.

“Querido, ¿cómo estás? Estoy muy orgullosa de vos, tengo muchas ganas de darte un gran abrazo, desearte todo lo mejor en tu vida. Un abrazo, hijo querido”, comentó la mujer, que mantenía una relación muy afectiva con su nieto, aunque estaba distanciada de su hija.

A este tema se refirió Ariel en la entrevista. “No sé como madre, porque el otro día escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo, cosas que pertenecen a ellas y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa, estuvo, entonces yo la quiero mucho, el día que se vaya me va a doler un montón”, dijo Ariel en referencia a su abuela, de quien trajo un recuerdo de su infancia.

Las duras declaraciones de Nacha Guevara sobre el vínculo con su madre

“No tuve la mejor madre, tuve una madre maltratadora, tuve una madre muy difícil y tuve un padre abandonador que se fue cuando yo tenía seis meses”, recordó en una entrevista con Infobae.

“Mis padres se separaron y yo lo conocí a mi padre recién a los 46 años, de modo que hay muchas fracturas desde muy temprano. Pero apareció un personaje, un amigo de la familia”, rememoró Nacha Guevara.