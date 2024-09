Murió Marcela Tiraboschi, la expareja de Cacho Fontana

Luego de enfrentar un proceso judicial de cuatro años, el locutor -quien murió el 5 de julio de 2022- quedó sobreseído por esa causa y la exmodelo se fue a vivir a Chile en aquel momento.

"Me quedé cinco años y trabajé un montón allá. Volví, me agarró el corralito y me quedé con una mano atrás y otra adelante. La empecé a remar de nuevo, y si hoy tengo que golpear puertas lo voy a hacer. Tengo una base de baile, de canto y estudié teatro con Lito Cruz y Julio Chávez", había expresado hace cuatro años en el ciclo Confrontados que se emitió por El Nueve.

Por otro lado, en 2014, ya alejada de los medios, Marcela se fue a vivir a Bragado “para buscar paz”. “Cuando fallece mi mamá, que era mi mano derecha en todo, me agarró un estado de shock y, como ella es oriunda de acá, una prima me dijo que por qué no venía a buscar la paz que necesitaba porque la ciudad me estaba haciendo daño”, había dicho en 2020 en una nota a LAM.

En esa misma entrevista en el programa de Ángel de Brito se había referido también a su ex Cacho Fontana: “Pasaron muchos años, fue una pareja importante, yo lo tomé así, no sé si él para conmigo también porque él dijo muchas cosas que me hicieron daño luego del juicio, que fue por golpes, drogas. Decían que quería sacarle plata, yo me enamoré de Norberto Palese. No le guardo rencor, si me lo cruzara tomaría un café, le mando un beso y fuerza para seguir”.

“Nos conocimos cuando yo trabajaba con Sofovich. Me invitó a cenar, nos pusimos de novios, nos pescó el periodismo, nos fuimos a vivir juntos y ahí me mostró su otra cara, la triste. Había golpes, porque yo no quería drogarme con él, no era adicta. Si lo hubiera sido, hubiera seguido al lado de Cacho”, había confesado.

marcela tiraboschi 1_playboy.jpg

Cacho Fontana y Liliana Caldini: el hilo rojo de un amor de 12 años que se mantuvo hasta sus últimos días

El hilo rojo existe. Prueba de ello es el amor que se tuvieron Cacho Fontana y Liliana Caldini. Y aunque parezca casi una coincidencia, ambos murieron con dos días de diferencia: Liliana partió el domingo y Cacho, el martes.

El romance de Cacho Fontana y Liliana Caldini (20 años menor que él) comenzó después de que el conductor termine abruptamente su historia de amor con la actriz Beba Bidart. Él la dejó por iniciar su romance con Liliana Caldini con quien además se casó y luego tuvieron dos hijas gemelas, Lumila y Antonella.

Y ese amor que duró 12 años se mantuvo a lo largo de la vida. Cacho Fontana, que venía con una salud muy deteriorada, no se enteró de la muerte de su ex, Liliana Caldini, y no hay duda alguna que ese hilo rojo que los unió durante años hoy se los lleva a otro plano.