Murió Willy Quiroga, leyenda del rock y fundador de Vox Dei

Su último show fue en julio de este año en un pub de Ramos Mejía y a mediados de de agosto el músico había anunciado su retiro de los escenarios debido a su complejo estado de salud.

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda", anunciaba Quiroga a través de sus redes sociales el retiro de los escenarios.

Willy Quiroga fue miembro fundador de la mítica banda de rock Vox Dei, grupo que se fundó en 1967 y marcó un estilo en el rock nacional.

La formación original era completada tambén por Ricardo Soulé (guitara), Rubén Basoalto (batería) y Juan Carlos Godoy (guitarra y voz).

Quién era Willy Quiroga

Wilfrido Aníbal Quiroga, como era su nombre completo, nació el 17 de mayo de 1940 en Río Cuarto, Córdoba, y tenía una amplia y reconocida trayectoria musical en la Argentina.

El músico desarrolló su carrera en la ciudad de Quilmes, donde fue declarado Ciudadano Ilustre y se convirtió en un referente cultural de la ciudad. Además de bajista fue compositor y productor musical.

En el comienzo de la mítica banda Vox Dei, Quiroga era el guitarrista y Ricardo Soulé el bajista, y luego cambiarían de instrumentos entre ellos. Es el único miembro de Vox Dei que ha participado en todos los discos del grupo.

Quiroga es autor de clásicos como Compulsión y Total qué, Tan solo un hombre, Esta noche no parece igual y Jeremías pies de plomo -ésta escrita junto a Soulé, Es una Nube, no hay duda y Loco, hacela callar.

En 2010 Willy Quiroga actuó en la película Pájaros volando, protagonizada por Diego Capusotto y dirigida por Néstor Montalbano.

