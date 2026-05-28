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Andrés Calamaro arrasó en su segunda noche en Buenos Aires

El artista presentó las dos primeras funciones agotadas de su serie de cuatro shows en el Arena, en el marco de su gira "Como Cantor", con la participación especial de Santiago Motorizado en ambas noches y de Trueno el 27 de mayo.

28 may 2026, 10:00
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Andrés Calamaro arrasó en su segunda noche en Buenos Aires
Andrés Calamaro arrasó en su segunda noche en Buenos Aires

Andrés Calamaro arrasó en su segunda noche en Buenos Aires

Andrés Calamaro brindó las dos primeras de cuatro noches agotadas en el Movistar Arena con un show renovado, una banda en vivo protagonista y un recorrido por los grandes clásicos de su carrera, frente a un público entregado que ovacionó de principio a fin a uno de los mayores referentes de la música argentina.

Durante estos brillantes conciertos, Calamaro repasó todos los hits de su carrera que marcaron generaciones y emocionan hasta el día de hoy.

Entre las dos noches sonaron "Todavía una canción", "A los ojos", "Carnaval", "Loco", "Crímenes Perfectos", "Costumbres Argentinas", "Los Aviones", "Garúa", "Mi Enfermedad", "El Salmón", "Alta Suciedad", "Sin Documentos", "Paloma" y "Flaca", entre otros. "Cuando no estás" llegó con Santiago Motorizado como invitado en ambas funciones, y el 27 de mayo Trueno se sumó para interpretar "Mil Horas". El recorrido también incluyó "Estadio Azteca" y "Los Chicos" como cierre.

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Andrés Calamaro comenzó “Como Cantor”, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa artística

Con la presentación de este nuevo tour, Andrés Calamaro recorrió distintos destinos de Argentina y la región repasando canciones que marcaron la historia del rock argentino. Un recorrido que confirma su vigencia como una de las figuras centrales de la música en español, acompañado por una banda en vivo a la altura del repertorio.

Las próximas en el Movistar Arena serán el 3 de junio (agotado) y el 8 de junio (últimas localidades) con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro, a través de www.movistararena.com.ar.

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TOUR “COMO CANTOR”

24 de abril - Estadio Cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Ferial Catamarca - Catamarca, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

31 de mayo - Antel Arena

26 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO

27 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO

3 de junio - Movistar Arena - AGOTADO

8 de junio - Movistar Arena - ÚLTIMAS ENTRADAS

     

 

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