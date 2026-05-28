Andrés Calamaro arrasó en su segunda noche en Buenos Aires

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Andrés Calamaro comenzó “Como Cantor”, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa artística

Con la presentación de este nuevo tour, Andrés Calamaro recorrió distintos destinos de Argentina y la región repasando canciones que marcaron la historia del rock argentino. Un recorrido que confirma su vigencia como una de las figuras centrales de la música en español, acompañado por una banda en vivo a la altura del repertorio.

Las próximas en el Movistar Arena serán el 3 de junio (agotado) y el 8 de junio (últimas localidades) con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro, a través de www.movistararena.com.ar.

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TOUR “COMO CANTOR”

24 de abril - Estadio Cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Ferial Catamarca - Catamarca, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

31 de mayo - Antel Arena

26 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO

27 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO

3 de junio - Movistar Arena - AGOTADO

8 de junio - Movistar Arena - ÚLTIMAS ENTRADAS