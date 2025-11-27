Andrés Calamaro: miles de personas presenciaron su show a plena música

En esta primera noche Andrés invitó al escenario a Chano y Bambi de Tan Bionica para cantar “Donde manda marinero”, a Facundo Soto de Guasones en “El Salmón” y a Pato Sardelli de Airbag en el himno inmortal “Paloma”. Invitados extraordinarios para enaltecer aún más una noche perfecta.

El icónico artista, estuvo acompañado por su gran banda integrada por German Wiedemer, Julian Kanevsky, Mariano Dominguez, Andres Litwin, Brian Figueroa, Andrés Ollari y Pablo Fortuna. Durante la noche, su sello dejó huella en cada uno de los presentes que lo ovacionaron desde el primer acorde y desataron la emoción absoluta con aquellas canciones que hacía tiempo no sonaban en vivo con nuevos matices, pero con la misma energía y potencia de siempre.

Ahora, Andrés Calamaro continuará sus imperdibles citas en el Movistar Arena los días 26 y 28 de noviembre con entradas agotadas para coronar un año más reafirmando su merecido espacio en la escena musical como uno de los cantautores hispanos más importantes.

Disfrutando de este momento extraordinario, y una exitosa gira que viene despertando la ovación en cada recinto, el músico argentino nos sigue sorprendiendo y haciendo felices con su arte.