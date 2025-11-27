Andrés Calamaro: miles de personas presenciaron su show a plena música
Luego cerrará el tour el 6 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, el 11 de diciembre en el Monticello Arena de Santiago de Chile y el 13 en el Santiago Rock de la capital chilena.
Ante una enorme expectativa, y con entradas agotadas, Andrés Calamaro comenzó la primera de sus tres presentaciones en el Movistar Arena donde cautivó a sus seguidores con una conexión muy especial y un repertorio colmado de sus reconocidas canciones.
Emoción a flor de piel desde el primer acorde de “Crimenes perfectos”, y un viaje musical indescriptible que llevó a las miles de almas presentes por diferentes etapas no sólo de la trayectoria de Calamaro sino de nuestras vidas junto a él. Poeta, trovador, cantante como los hay pocos en el mundo, Andrés sigue siendo ese artista gigante que sube al escenario y moviliza al público por completo.
Un sinfín de clásicos cantados a coro por todo el Movistar, “Loco”, “Carnaval de Brasil”, “Para no olvidar”, “Cuando te conocí” y “Rehenes” entre la primera parte de un set de 23 canciones memorables.
“Tuyo siempre”, “Mi enfermedad”, “Alta suciedad”, “Sin documentos” y un final épico con “Flaca” y “Los chicos” hicieron de este primer concierto un encuentro histórico en suelo argentino.
En esta primera noche Andrés invitó al escenario a Chano y Bambi de Tan Bionica para cantar “Donde manda marinero”, a Facundo Soto de Guasones en “El Salmón” y a Pato Sardelli de Airbag en el himno inmortal “Paloma”. Invitados extraordinarios para enaltecer aún más una noche perfecta.
El icónico artista, estuvo acompañado por su gran banda integrada por German Wiedemer, Julian Kanevsky, Mariano Dominguez, Andres Litwin, Brian Figueroa, Andrés Ollari y Pablo Fortuna. Durante la noche, su sello dejó huella en cada uno de los presentes que lo ovacionaron desde el primer acorde y desataron la emoción absoluta con aquellas canciones que hacía tiempo no sonaban en vivo con nuevos matices, pero con la misma energía y potencia de siempre.
Ahora, Andrés Calamaro continuará sus imperdibles citas en el Movistar Arena los días 26 y 28 de noviembre con entradas agotadas para coronar un año más reafirmando su merecido espacio en la escena musical como uno de los cantautores hispanos más importantes.
Disfrutando de este momento extraordinario, y una exitosa gira que viene despertando la ovación en cada recinto, el músico argentino nos sigue sorprendiendo y haciendo felices con su arte.