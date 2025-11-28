Preocupación por la salud de Luis Brandoni: tuvo que suspender las funciones para el fin de semana

La obra tenía previsto despedirse de la cartelera del teatro Liceo el domingo 30 de noviembre para retomar la actividad después de un receso de algunas semanas. Sin embargo, el plan quedó en pausa a la espera de la recuperación del actor. El empresario teatral fue claro respecto de las prioridades: “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”.

Por último, informó que el público afectado por las suspensiones podrá gestionar la devolución de sus entradas “por los mismos canales de compra”, tal como aclaró.

Carlos Rottemberg

Qué dijo Soledad Silveyra de Luis Brandoni

Soledad Silveyra, compañera de Luis Brandoni en la obra ¿Quién es Quién?, se mostró conmovida en el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026, y al momento de hablar sobre el momento en que se enteró del estado de salud del actor: “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”.

Silveyra destacó el profesionalismo de Brandoni, moviendo cielo y tierra para estar en el escenario: “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.

Por el momento, no se difundieron nuevos partes médicos ni información adicional sobre su evolución. El equipo de producción y su entorno más cercano permanecen atentos a su recuperación y esperan que en los próximos días pueda retomar su actividad con normalidad, siempre priorizando su bienestar.