Preocupación por Rocío Marengo en la recta final de su embarazo: por qué la internaron

Cabe destacar que esta no es la primera situación proecupante que atraviesa Marengo en su embarazo. Hace un mes debió tomarse reposo absoluto, situación que a la ex vedette, al ser madre primeriza, le generó susto y miedo.

“Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, dijo en su momento Rocío Marengo.

Por qué fue denunciado Eduardo Fort, la pareja de Rocío Marengo

Durante la última semana, se supo que Eduardo Fort fue denunciado por deuda alimentaria debido a que su ex esposa, Karina Antoniali, inició una demanda hace tres años por el incumplimiento en tiempo y forma del pago de la cuota alimentaria para sus hijos mellizos.

La justicia decidió inscribirlo en el registro de deudores alimentarios, le trabaron un embargo millonario que afecta sus bienes personales, acciones en la empresa Fel-Fort y le prohibieron salir del país para garantizar el pago de esta deuda. Esta situación ha generado una crisis familiar y un escándalo público en torno a la famosa familia.

La denuncia y el conflicto judicial llegaron a un punto crítico con un embargo que alcanza bienes concretos como departamentos, cuentas bancarias y acciones societarias en la empresa familiar.

La justicia también impuso la prohibición para que Eduardo Fort salga del país con el fin de asegurar que cumpla con sus obligaciones alimentarias, que se remontan a incumplimientos desde el año 2022.

Además de la denuncia por deuda alimentaria, Fort enfrenta un conflicto interno con su familia relacionado con la empresa, en el que sus sobrinos han hecho declaraciones públicas en su contra.

Estas dificultades personales y legales se dan en medio del vínculo público que mantiene con Rocío Marengo, quien está embarazada y esperan su primer bebé juntos, sumando mayor atención mediática al caso.