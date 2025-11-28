Preocupación por Rocío Marengo en la recta final de su embarazo: por qué la internaron

Rocío Marengo fue internada en pleno embarazo y pasará las próximas 48 horas en observación. La noticia fue revelada este viernes por Paula Varela en Intrusos (América TV), y contó los detalles.
Paula Varela contó en Intrusos que Rocío Marengo está internada en medio del tramo final de su embarazo y los motivos causaron preocupación.
La panelista se comunicó con Rocío para saber cómo se encuentra. Marengo respondió y llevó tranquilidad, sobre todo por la etapa tan avanzada en la que se encuentra: está de 33 semanas de gestación, y según detalló, el bebé ya pesa 2,450 kilos, un dato que aporta calma dentro de un cuadro que obligó a los médicos a actuar con cautela.
"Me habló para llevar tranquilidad. Vieron cositas que le preocuparon, está en el Otamendi. Ya todo está yendo bien por ahora”, aseguró Rocío en su diálogo con Paula, quien sobre el cierre del programa informó lo que pasa.
La actriz está acompañada de su pareja, Eduardo Fort, de manera permanente durante este proceso. El apoyo emocional es fundamental, especialmente porque Rocío admitió sentirse movilizada por ser madre primeriza. “Me dijo que se asusta por ser primeriza pero que está tranquila”, comentó Paula al aire.
Cabe destacar que esta no es la primera situación proecupante que atraviesa Marengo en su embarazo. Hace un mes debió tomarse reposo absoluto, situación que a la ex vedette, al ser madre primeriza, le generó susto y miedo.
“Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, dijo en su momento Rocío Marengo.
Durante la última semana, se supo que Eduardo Fort fue denunciado por deuda alimentaria debido a que su ex esposa, Karina Antoniali, inició una demanda hace tres años por el incumplimiento en tiempo y forma del pago de la cuota alimentaria para sus hijos mellizos.
La justicia decidió inscribirlo en el registro de deudores alimentarios, le trabaron un embargo millonario que afecta sus bienes personales, acciones en la empresa Fel-Fort y le prohibieron salir del país para garantizar el pago de esta deuda. Esta situación ha generado una crisis familiar y un escándalo público en torno a la famosa familia.
La denuncia y el conflicto judicial llegaron a un punto crítico con un embargo que alcanza bienes concretos como departamentos, cuentas bancarias y acciones societarias en la empresa familiar.
La justicia también impuso la prohibición para que Eduardo Fort salga del país con el fin de asegurar que cumpla con sus obligaciones alimentarias, que se remontan a incumplimientos desde el año 2022.
Además de la denuncia por deuda alimentaria, Fort enfrenta un conflicto interno con su familia relacionado con la empresa, en el que sus sobrinos han hecho declaraciones públicas en su contra.
Estas dificultades personales y legales se dan en medio del vínculo público que mantiene con Rocío Marengo, quien está embarazada y esperan su primer bebé juntos, sumando mayor atención mediática al caso.