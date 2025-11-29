Citada por el caso Payarola, Wanda Nara habló sin filtros y le dio un golpe letal al abogado

Fue allí que Záffora reveló la conversación telefónica que mantuvo con la ex de Icardi, anoticiándola incluso sobre la citación judicial. "Wanda estaba grabando MasterChef. Yo le puse que tenía algo para contarle, se sorprendió. Lo primero que me dijo es que ella no tiene nada que ver con Payarola, que ya no es su abogado, que hace tiempo que no lo ve", detalló el periodista.

E inmediatamente, sumó: "Y me dijo una frase que me llamó mucho la atención: 'yo también fui estafada'. Yo voy a declarar todo lo que tenga que declarar en la Justicia, porque estoy a disposición".

Tras ello, la conductora de DDM recordó que cuando Wanda compró su nueva casa había circulado una versión que aseguraba que Payarola tenía algo que ver, a lo que Tatiana Shapiro aclaró: "Lo que se dijo en aquel momento fue que Payarola quiso tener algo que ver, que Wanda le diera la plata a él y que entonces la casa quedara a nombre de una sociedad, una triangulación rara. Y en ese momento, lo que se dijo también fue que Wanda de ninguna manera aceptó esto".

Cuál fue la imperdonable traición de Nicolás Payarola a Wanda Nara, según Yanina Latorre

La reciente detención de Nicolás Payarola por presuntas estafas desató un fuerte temblor en el entorno de Wanda Nara, y fue Yanina Latorre quien, desde Sálvese quien pueda (América TV), detalló cómo este conflicto terminó golpeando de lleno a la empresaria.

Según contó la panelista, Nara empezó a notar movimientos extraños en sus números mucho antes de que el caso saliera a la luz. "Wanda se empezó a dar cuenta de un robo hormiga. Con el tema de la extensión del divorcio, la convención de muchas cosas, toda esta guerra con (Mauro) Icardi pareciera ser que fue medio pergeñada con él para que no se vaya y la iba metiendo en todo este quilombo para no arreglar, porque lo que quería él era darle un amigo, una familia, invitarla a asados", relató Latorre, dejando entrever que el abogado habría buscado un rol casi familiar para acercarse a ella.

Latorre explicó que la conductora había empezado a ver a Payarola como alguien cercano y confiable. "Y Wanda en un momento creyó que era un amigo, de hecho le creyó. Estos tipos son muy psicopáticos, hábiles. Wanda con tanto trabajo, MasterChef, porque ella es de mirar y estar encima de sus cosas, ha ayudado mucho la economía a su exmarido, Icardi. Ahora con MasterChef, tanto laburo en redes, tanta marca, el Only Fans y la mar en coche, Payarola empezó a ayudarla y a meterse", sostuvo, remarcando que el abogado se filtró tanto en su vida que terminó administrando parte de sus ingresos.

Con el tiempo, la empresaria comenzó a detectar que ciertos pagos no estaban llegando. Latorre precisó: "Ella empezó a notar que había cosas que no le entraban y empezó a llamar a las marcas. Hasta ahora encontró un par de marcas: 200 mil dólares. Y las marcas le dijeron: 'Le pagamos a Payarola'". Esa respuesta encendió todas las alarmas.

A partir de ese descubrimiento, Wanda decidió enfrentarlo personalmente. "Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar", contó Yanina.

Sin embargo, el aparente intento de acuerdo quedaría trunco con la actual situación del abogado. "De la deuda, no sé cuánto exacto, le pagó dos cuotas. Ella quedó en un arreglo de no denunciarlo y que él le iba a ir pagando en cuotas. Y ahora preso no creo que siga cobrando, porque ella no tiene documentada esa deuda como muchos otros las tienen", concluyó Latorre.