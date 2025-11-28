A24.com

ENCUENTRO ÚNICO

La reacción de Rosalía cuando le presentaron a Karina La Princesita

La artista española, Rosalía, estuvo en Luzu TV, donde conoció a la estrella de la cumbia, Karina La Princesita. ¿Qué dijo al verla?

28 nov 2025, 19:56
La visita de Rosalía a la Argentina generó una auténtica revolución tanto entre sus fanáticos como dentro del mundo del streaming. La artista española, que viajó a Buenos Aires para cumplir con una serie de actividades profesionales y recreativas, protagonizó uno de los momentos más comentados desde su llegada al participar de LuzuTV, el canal de streaming de Nicolás Occhiato. Su presencia no pasó desapercibida y dejó varias perlitas que rápidamente se viralizaron.

Durante su paso por Nadie dice nada, el ciclo insignia Occhiato, Rosalía se mostró relajada, participativa y con la naturalidad que la caracteriza.

Uno de los momentos más destacados de su visita ocurrió cuando Rosalía escuchó por primera vez Con la misma moneda, interpretado en vivo por Karina La Princesita. La cantante quedó sorprendida al conocer a la referente de la movida tropical, quien apareció en el estudio para saludarla y compartir una breve charla.

La reacción de la española frente al talento de Karina fue inmediata y genuina, y la escena se convirtió rápidamente en uno de los clips más compartidos de las redes sociales.

La visita de Rosalía a LuzuTV dejó en claro no solo su cercanía con el público argentino, sino también su capacidad para integrarse a espacios informales y espontáneos, lejos de los formatos tradicionales de entrevistas.

¿Cómo fue el encuentro entre Rosalía y Ángela Torres?

El jueves 27 de noviembre por la noche, Rosalía llegó a Argentina para presentar Lux, un trabajo muy personal en el que vuelve a poner el arte como protagonista, en contraste con los aspectos de la industria cultural, donde todo tiende a volverse repetitivo, superficial y cliché.

Aterrizó, recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires, asistió a un show de Cindy Cats en el microestadio de Ferro y hasta protagonizó, este viernes, una escena inolvidable junto a Ángela Torres en pleno aire de Luzu. Todo eso hizo en cuestión de horas la cantante catalana, una muestra perfecta de la vorágine de la ‘ciudad de la furia’, a la que tuvo que adaptarse casi de inmediato por el revuelo que genera su sola presencia.

La sobrina de Diego, fiel admiradora de Rosalía, intercambió algunas palabras sobre Lux, contándole cuánto la habían marcado las canciones y cómo se identificaba con varias de ellas. Todo ocurrió en un clima cargado de nervios y timidez, lógico para alguien que, de pronto, tenía enfrente a su ídola. La tensión creció cuando Momi Giardina le pidió que cantara La Perla y Rosalía, lejos de esquivar el pedido, respondió con naturalidad: "Sí, pero juntas", invitando a Torres a sumarse a la interpretación.

La versión se ganó el aplauso y emoción de todos los presentes. Incluso la propia Rosalía, sorprendida, soltó una frase que quedará grabada para siempre en el corazón de la artista argentina: “Ella armonizó. Devoró y armonizó”. Ante esas palabras, Ángela rompió en lágrimas y agradeció profundamente.

Y, finalmente, llegaría el momento en que Ángela se soltaría por completo, cuando la artista internacional celebró el “mezzo tirando a soprano” de Ángela. Sin filtros, la argentina soltó las palabras que se le venían a la mente y entre ellas se coló una propuesta inesperada: “Sos tan linda... hay algo muy increíble que tenés que es como... sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia? Me solté... sos tan linda... ¿cuánto tiempo te vas a quedar?”.

“Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”, concluyó Angelita luego de todo lo que vivió con su ídola en el programa de Nadie Dice Nada.

