A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LA LISTA COMPLETA

Quién se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran fiesta

La noche de la 29ª edición de los Martín Fierro de Cable 2025 se transformó en el evento para celebrar la televisión argentina.

28 nov 2025, 07:37
Quién se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran fiesta
Quién se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran fiesta

Quién se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran fiesta

La fiesta más esperada de la televisión por cable se realizó este jueves, desde las 19. El salón Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires se vistió de gala para recibir a las figuras más destacadas del medio en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

La conducción de la ceremonia quedó en manos de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, mientras que la alfombra roja tuvo a Pía Shaw y Barbie Simmons como anfitrionas, encargadas de recibir a los nominados.

Leé también

Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: "Una falta de respeto"

Daniel Gómez Rinaldi se desubicó con Pilar Smith y ella tomó una drástica decisión: Una falta de respeto

Al cierre del evento, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció que el ganador del Martín Fierro de Oro era Gustavo Sylvestre, conductor de Minuto Uno (C5N).

NLV_1470

Los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025

1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS

+CARAS – (Héctor Maugeri - Caras TV)

2. TEMAS MÉDICOS

EL SECRETO MEJOR GUARDADO - (Fernando Felice – A24)

3. DOCUMENTAL

MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente - (Discovery Channel)

4. ARTE, MODA Y TENDENCIA

LA JAULA DE LA MODA - (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

5. DEPORTIVO

ÚLTIMA VUELTA - (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

6. ECONÓMICO

COMUNIDAD DE NEGOCIOS - (José Del Río- LN+)

7. AVISO PUBLICITARIO

LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS - (Shell – Don by Havas)

8. NOTICIERO

TN DE NOCHE - (Franco Mercuriali – TN)

9. CRONISTA/MOVILERO

MANUEL MANU JOVE - (TN)

10. INTERÉS GENERAL SEMANAL

GPS - (Rolando Graña – A24)

DSC_2162

11. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

GUSTAVO GRABIA - (Presión Alta – TyC Sports)

12. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

FIESTA GAUCHA - (Daniel San Luis – América Sports)

13. PANELISTA

SANTIAGO CUNEO - (GPS -A24)

14. MAGAZINE

CHICHE 2024 - (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)

15. REVELACIÓN

ORNELLA FLENCH - (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)

16. COLUMNISTA ECONÓMICA

ROSALÍA COSTANTINO - (Duro de Domar – C5N)

17. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

GUSTAVO SYLVESTRE - (Minuto Uno - C5N)

18. DEPORTES EXTREMOS

WINTER NEWS - (María Ungaro – ESPN/Disney)

Sin título

19. COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

RODOLFO “FITO” BAQUÉ - (A24)

RODRIGO ALEGRE - (TN)

20. CULINARIO

HISTORIAS RICAS 4 - (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

21. LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA

ROSARIO AYERDI - (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

22. AVISO INSTITUCIONAL

BETSSON - (Cuidamos la pasión)

23. PRODUCTOR GENERAL

NICOLÁS BOCACHE - (C5N)

24. TURISMO Y TIEMPO LIBRE

EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD - (Cristina Castro – Canal 26)

25. PERIODÍSTICO DEPORTIVO

TN DEPORTIVO - (M. Fiasche, C. Lombardi, P.Gravellone, N. Singer – TN)

Sin título

26. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

DÉBORA PLAGER - (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)

27. CULTURAL/EDUCATIVO

LOS 7 LOCOS - (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

28. PERIODÍSTICO

ARGENZUELA - (Jorge Rial - C5N)

29. PROGRAMA RURAL

TN CAMPO - (Eleonora Cole – TN)

30. COLUMNISTA POLITICO

DANIEL BILOTTA - (LN+)

IVÁN SCHARGRODSKY - (C5N)

31. PROGRAMA DE SERVICIOS

TRANSICIÓN 2030 - (Cata De Elía – A24)

32. INTERÉS GENERAL DIARIO

DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)

33. MUSICAL (ROCK/POP/URBANA)

LA VIOLA - (Fernando Molinero - TN)

34. NOTICIERO DEPORTIVO

SPORTSCENTER - (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros- ESPN)

35. SERVICIO INFORMATIVO

C5N

36. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

JONATAN VIALE - (¿La ves? -TN)

37. PRODUCCIÓN INTEGRAL

C5N

MARTÍN FIERRO DE ORO

GUSTAVO SYLVESTRE

NLV_0738
NLV_0937

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Premios Martín Fierro

Lo más visto