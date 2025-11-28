Quién se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran fiesta
La noche de la 29ª edición de los Martín Fierro de Cable 2025 se transformó en el evento para celebrar la televisión argentina.
La fiesta más esperada de la televisión por cable se realizó este jueves, desde las 19. El salón Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires se vistió de gala para recibir a las figuras más destacadas del medio en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.
La conducción de la ceremonia quedó en manos de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, mientras que la alfombra roja tuvo a Pía Shaw y Barbie Simmons como anfitrionas, encargadas de recibir a los nominados.
Al cierre del evento, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció que el ganador del Martín Fierro de Oro era Gustavo Sylvestre, conductor de Minuto Uno (C5N).
Los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025
1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS
+CARAS – (Héctor Maugeri - Caras TV)
2. TEMAS MÉDICOS
EL SECRETO MEJOR GUARDADO - (Fernando Felice – A24)
3. DOCUMENTAL
MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente - (Discovery Channel)
4. ARTE, MODA Y TENDENCIA
LA JAULA DE LA MODA - (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)