Antonio Ríos celebra 35 años de carrera junto a Ángela Leiva

La canción es una fusión de cumbia y romanticismo, con un mensaje que celebra la libertad y la alegría de amar sin importar las críticas. Bajo el sello discográfico FaroLatino Music, "Todos Me Critican" es el primer adelanto del próximo álbum en vivo de Antonio Ríos, 35 Años, programado para salir a plataformas a fines de este año.

Antonio Ríos, más conocido como El Maestro, es uno de los artistas más importantes de la cumbia argentina. Con más de tres décadas en la música, ha consolidado una carrera llena de éxitos como “Nunca Me Faltes” y “Yo Me Estoy Enamorando”. Sus canciones siguen siendo un clásico en fiestas y eventos a lo largo de Latinoamérica. Actualmente, Ríos celebra 35 años de trayectoria, que culminarán con el lanzamiento de un álbum en vivo a finales de 2024.

Por su parte, Ángela Leiva es una de las voces femeninas más poderosas de la música tropical en Argentina. Ha recorrido escenarios de todo el país y ha sido aclamada como "La Reina de la Canción". Con una carrera en constante ascenso, Leiva se ha destacado por su versatilidad y su conexión con el público.

Este lanzamiento no solo celebra la trayectoria de Antonio Ríos, sino que también representa un homenaje al poder y la evolución de la cumbia argentina, uniendo generaciones y traspasando fronteras. "Todos Me Critican" consolida el legado del Maestro y reafirma a Ángela Leiva como una de las grandes exponentes del género. No te pierdas esta icónica colaboración, que ya está lista para hacer vibrar a los fans en toda Latinoamérica y más allá.