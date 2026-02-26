Baglietto, Spinetta, Bersuit Vergarabat y muchos más se suman al nuevo álbum de Cindy Cats
Con “Dreams & Love” como Focus Track, en colaboración con LIT Killah, el colectivo de músicos liderado por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Palacios y Carlos Salas continúa recopilando los icónicos momentos y crossovers que se viven en sus jam.
Tras un año de hitos históricos, que incluyó su consagración en el Estadio Ferro —donde la mismísima Rosalía fue captada entre el público disfrutando de la jam—, Cindy Cats presenta en este segundo registro en vivo la energía eléctrica y la calidad musical que los convirtió en el fenómeno favorito de los artistas.
Nunca se sabe qué va a pasar en un show de Cindy Cats. Esa es la premisa de cada una de las Jam, donde el público se acerca a escuchar música pero sin tener información sobre el repertorio o los artistas que estarán presentes. Y con un amplio abanico de presentaciones en su haber, y con “En Vivo Vol. 1” lanzado en 2025, llega “En Vivo Vol. 2”, para poder rememorar cada momento.
Como es habitual en cada “Cindy”, el tracklist es una recopilación de leyendas y nuevas voces que bucean por todos los géneros musicales y abarca todas las generaciones:
TRACKLIST
Abismo - Cindy Cats
Apuro - Luz Gaggi
El lado oscuro del corazón - Dante Spinetta
Dreams & Love (Focus Track) - Lit Killah
Nada - Juan Carlos Baglietto
Madrugada - MHTRESUNO
Vuelos - Bersuit Vergarabat
Biricunyamba - Julieta Rada
Jet lag - Soulfia & Fabro
Circo Beat - Cindy Cats
A su vez, Cindy Cats regresa el próximo 28 de abril al escenario de Amerika (Gascón 1040), el lugar que los vio nacer y donde se gestó la mística de su formato 360°. Volver a las raíces no solo es una cita obligada para su comunidad, sino la oportunidad perfecta para seguir capturando los crossovers mágicos que ocurren sobre su escenario circular y que, quién sabe, podrían ser la semilla de un futuro "En vivo Vol. 3".
De esta manera, Cindy Cats comienza el año con disco nuevo y un show programado, prometiendo un 2026 a pura música.