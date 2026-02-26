Baglietto, Spinetta, Bersuit Vergarabat y muchos más se suman al nuevo álbum de Cindy Cats

Abismo - Cindy Cats

Apuro - Luz Gaggi

El lado oscuro del corazón - Dante Spinetta

Dreams & Love (Focus Track) - Lit Killah

Nada - Juan Carlos Baglietto

Madrugada - MHTRESUNO

Vuelos - Bersuit Vergarabat

Biricunyamba - Julieta Rada

Jet lag - Soulfia & Fabro

Circo Beat - Cindy Cats

A su vez, Cindy Cats regresa el próximo 28 de abril al escenario de Amerika (Gascón 1040), el lugar que los vio nacer y donde se gestó la mística de su formato 360°. Volver a las raíces no solo es una cita obligada para su comunidad, sino la oportunidad perfecta para seguir capturando los crossovers mágicos que ocurren sobre su escenario circular y que, quién sabe, podrían ser la semilla de un futuro "En vivo Vol. 3".

De esta manera, Cindy Cats comienza el año con disco nuevo y un show programado, prometiendo un 2026 a pura música.