BTS anuncia sus shows en Argentina: cuándo y dónde serán

¡El sueño del ARMY argentino finalmente se hace realidad! Hoy, los íconos globales del pop, BTS, confirmaron los estadios y las coordenadas de venta para la esperadísima etapa latinoamericana del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. La gira regional arrancará el viernes 2 de octubre con dos noches al hilo en Bogotá, Colombia (Estadio Nemesio Camacho El Campín), para luego seguir por el Estadio San Marcos en Lima, Perú; el Estadio Nacional en Santiago, Chile; y tendrá su gran cierre latinoamericano con tres noches en el Estádio do MorumBIS en São Paulo, Brasil. Coronarán este inmenso recorrido al marcar un hito absoluto: sus primeros shows en la historia de Buenos Aires, Argentina, presentándose en el Estadio Único de La Plata, producidos por DF Entertainment.