BTS anuncia sus shows en Argentina: cuándo y dónde serán

El furor por ver a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook en vivo no tiene precedentes. Tras salir a la venta, BTS agotó las 41 fechas de estadios en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, vendiendo casi 2.4 millones de tickets. La demanda fue una locura total, lo que obligó a sumar nuevas funciones sold out en Tampa, Stanford y Las Vegas. La gira mundial, que marca su primer tour juntos desde el hito de ‘PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ en 2021-2022, arranca el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Luego de pasar por nuestro continente, el grupo desembarcará en Asia y Australia a fines de año y principios del próximo.

FECHAS LATINOAMERICANAS - BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’:

Viernes 2 de Octubre — Bogotá, CL — Estadio Nemesio Camacho El Campín

Sábado 3 de Octubre — Bogotá, CL — Estadio Nemesio Camacho El Campín

Viernes 9 de Octubre — Lima, PE — Estadio San Marcos

Sábado 10 de Octubre — Lima, PE — Estadio San Marcos

Viernes 16 de Octubre — Santiago, CL — Estadio Nacional

Sábado 17 de Octubre — Santiago, CL — Estadio Nacional

Viernes 23 de Octubre — Buenos Aires, AR — Estadio Único de La Plata

Sábado 24 de Octubre — Buenos Aires, AR — Estadio Único de La Plata

Miércoles 28 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

Viernes 30 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

Sábado 31 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS