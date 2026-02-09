Cindy Cats Jam vuelve a la cuna de los primeros acordes que la vio nacer. Tras un 2025 de crecimiento exponencial y de una consolidación que los posicionó en el mapa de la nueva escena, marcado por el virtuosismo que forma parte del ADN de cada uno de los músicos que forman parte del colectivo, la banda formada por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Palacios y Carlos Salas, confirma fecha regreso a Amerika el martes 28 de abril, recuperando la mística y la cercanía del escenario 360°, para reencontrarse con su público en su formato más genuino.