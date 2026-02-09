Cindy Cats Jam vuelve a la cuna de los primeros acordes que la vio nacer

Con todo ese recorrido a cuestas, la banda elige ahora volver a las bases. Después de los estadios y las sesiones de estudio, la fecha en Amerika se presenta como la oportunidad perfecta para recuperar el contacto directo, el calor del club y la espontaneidad pura. La invitación sigue siendo la misma que el primer día: ser parte de esa energía irrepetible donde la música sucede en el momento. Como bien saben quienes han vivido la experiencia, en una jam de Cindy Cats, lo que pasa, es solo una vez.