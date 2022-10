Conocé a RyH, el músico que rompió récord en YouTube con su video lyrics MDQ: "Es un tema que me cambió la vida"

Pero RyH siempre tuvo en su cabeza y en su alma la música. Y de tanto buscar ese sueño, logró hacerlo realidad. Con un amigo productor, hace un año se animó a abrir su propio canal de YouTube y subir su primer clip, ‘Inocente’, muy bien elaborado. Mal no le fue porque consiguió cerca de 8 mil reproducciones. Más adelante siguió con otro y otro más. Las reproducciones de cada uno de ellos rondaban entre las 6.000 y 11.000.

Este año, con Break escaló a casi 40 mil pero la sorpresa llegó con MDQ, que hasta el momento llegó a más de 15 millones de reproducciones. "Cómo se dio todo esto es bastante raro. Si bien yo venía laburando hace mucho tiempo en la música, se dio todo muy rápido. Yo en ese momento estaba en Miami buscando contactos allá y empezó a pegar un tema y ahí empecé a recibir llamados de un montón de artistas de Argentina y me tuve que volver. Siempre desde chiquito escribía y estaba con la música, pero a partir de los 18 años quise y empecé a dedicarme en esto. El primer tema lo saqué en 2017 y ya llevo 5 años en esto", señaló.

"Y con el tema MDQ es increíble lo que pasa. Tiene más de 15 millones en YouTube y como 13 en Spotify. Fue el primer tema que pegó porque antes mis otros temas tenían 3 mil o 4 mil vistas. El cambio fue muy brusco, de hacer música para amigos a pasar con este boom a nivel profesional", indicó RyH.

Luego confesó: "Y eso que era un tema que no iba a salir porque no me gustaba. Lo hice en un viaje con amigos a MDQ y la canción la saqué en marzo porque cuando volví de viaje no tenía nada para sacar e hice ese video lyrics porque no tenía dinero para hacer un video real ya que sale muy caro. Hice un video lo más fácil posible y fue muy loco eso también, no apostar tanto y que sea un tema que la rompa. Es algo que hice con 3500 pesos y me sorprende hasta dónde llegó, y lo que aún puede llegar. Es un tema que me cambió la vida, desde ahí pude empezar hacer shows y presentaciones".

"Me llamó hasta Fer Palacio (el DJ más conocido de la Argentina por sus remix de musica latina) y me volví de Miami. La repercusión que estoy teniendo es inédita. Ni yo lo puedo creer. Me llaman para hacer shows, empecé a subir a escenarios con artistas que yo tenía como mis ídolos y ahora me tratan como a un par", remarcó.

Por último, RyH dejó un importante mensaje: “Lo que tengo por delante es seguir trabajando y cada vez con mayor profesionalismo, tratando de mejorar día a día”.