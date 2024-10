Dolor infinito en el mundo del heavy metal: hasta siempre Paul

image.png

El adiós de Iron Maiden y Steve Harris

El legado de Paul Di’Anno quedó inmortalizado en los dos primeros álbumes de la banda: Iron Maiden (1980) y Killers (1981). Su estilo vocal enérgico y su actitud rebelde marcaron la transición entre el punk y la New Wave of British Heavy Metal, un movimiento que definiría el sonido del metal en los años 80. Sin embargo, su etapa en Iron Maiden duró apenas cuatro años debido a problemas con las drogas y el alcohol, que provocaron su reemplazo por Bruce Dickinson en 1981.

En el comunicado de despedida, Steve Harris, bajista y miembro fundador del grupo, expresó su tristeza: "Es muy triste que se haya ido. Hace poco habíamos intercambiado algunos mensajes de texto hablando del West Ham y sus altibajos. Al menos hasta el final seguía tocando, y eso lo mantenía en marcha", comentó Harris, recordando la pasión que Di’Anno mantenía por la música. "Todos lo vamos a extrañar. Descansa en paz, amigo", concluyó.

Iron Maiden también destacó la importancia de haber tenido la oportunidad de reencontrarse con él en los últimos años: "Nos sentimos agradecidos por habernos puesto al día y haber pasado tiempo con él nuevamente. En nombre de la banda, Rod y Andy, y todo el equipo de Iron Maiden, extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos más cercanos".

Los años dorados con Iron Maiden y su vida fuera del escenario

Paul Di’Anno, cuyo nombre real era Paul Andrews, nació el 17 de mayo de 1958 en Londres. Creció en plena explosión de la beatlemanía, aunque fue el glam y el punk rock lo que marcó su despertar musical. Su estilo salvaje y su actitud desafiante lo convirtieron en el candidato perfecto para liderar la banda cuando en 1978 reemplazó a Dennis Wilcock, el vocalista anterior que nunca llegó a grabar un disco con ellos.

Con la llegada de Di’Anno, Iron Maiden encontró una voz versátil, que combinaba la furia del punk con la potencia del heavy metal. "Iron Maiden era una banda de hard rock con un cantante medio punky, que era yo", recordaba en entrevistas. "Teníamos canciones largas con cambios de ritmo, y la prensa no sabía bien dónde ubicarnos. Hasta que, en 1980, nos metieron en eso que llamaron New Wave of British Heavy Metal. Nosotros decíamos: ‘¿qué es esta mierda?’ (se ríe). Pero el hecho de que no pudieran etiquetarnos nos hizo diferentes y emocionantes".

Tras el lanzamiento de Killers, el segundo álbum de estudio, la relación entre Di’Anno y la banda se deterioró. La vida llena de excesos le pasó factura, y finalmente fue despedido. Sin embargo, su salida no significó el fin de su carrera. A lo largo de los años, Paul formó varios proyectos musicales, como Di’Anno, Battlezone y Killers, intentando mantener viva su conexión con la música.

Problemas legales y su último paso por Argentina

Fuera del escenario, la vida de Paul Di’Anno estuvo marcada por altibajos. Además de sus problemas con las adicciones, tuvo algunos enfrentamientos con la ley, pasando incluso tiempo en prisión en Estados Unidos. Estos incidentes no lograron alejarlo del todo de la música, aunque su salud comenzó a deteriorarse con el paso de los años.

En febrero de 2024, Di’Anno hizo su última visita a Argentina, participando en el festival From Hell Fest. En entrevistas previas, recordó un incidente casi fatal en Buenos Aires años atrás: "Ya estaba listo para regresar a Inglaterra, pero mis fans me secuestraron por diez días. Hice diez shows más sin saber que tenía una infección grave, lo que empeoró todo. Subí al avión en estado crítico, y cuando llegué a Inglaterra ya había entrado en sepsis. Me quedaban 45 minutos de vida para llegar al hospital y que me pusieran antibióticos. Fue una locura. No me había dado cuenta de lo enfermo que estaba, pero hoy, al ver las fotos, es evidente lo mal que estaba", contó el músico.

Un legado que trasciende décadas

A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, Paul Di’Anno dejó una huella imborrable en la historia del heavy metal. Su breve, pero fundamental, paso por Iron Maiden fue suficiente para cimentar su lugar como uno de los vocalistas más influyentes de la escena. Los álbumes Iron Maiden y Killers no solo marcaron el inicio de una de las bandas más importantes del género, sino que también definieron el sonido de una era.

Con su estilo crudo y enérgico, Paul Di’Anno se ganó un lugar en los corazones de los fans del metal alrededor del mundo. Su legado no se limita a los dos discos que grabó con Iron Maiden, sino que vive en cada interpretación que hizo a lo largo de su carrera y en cada banda que intentó llevar adelante.