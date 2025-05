Domino Saints lanza "Aura"

“Siempre es inspirador ver a mujeres unirse en el estudio, apoyarse mutuamente y crear música increíble. She Runs the Boards: Miami fue la primera edición latina que realizamos, y fue un gran éxito. El programa impulsa a las mujeres en la música a conectar, colaborar y desafiar el status quo—y este evento demostró lo poderoso que eso puede ser”, afirmó Guillermo Mordan, Head of Latin at Platoon.