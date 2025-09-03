Noche de nervios en La Voz Argentina: Luck Ra tuvo que desempatar en vivo y un participante quedó eliminado

Sin embargo, una situación inesperada se presentó al momento de contabilizar los puntajes. El conductor Nico Occhiato informó que había un triple empate entre Nathalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone.

Ante esta circunstancia, Occhiato explicó: "¿Qué pasa si hay un empate? Lo tiene que definir su coach". Luck Ra asumió la dificultad de la decisión: "Esto es difícil y asumo mi error de tal vez no darle las canciones correctas. Para la persona que no quede quizás sea injusto pero la vida sigue. La primera que continúa es Nathalie", reveló. Finalmente, el cantante eligió a Lucas, lo que dejó a Eduardo fuera del certamen.

Embed

El descomunal exabrupto de Luck Ra en La Voz Argentina que sorprendió a todos

En La Voz Argentina 2025 (Telefe) se vivió un momento inesperado que descolocó a todos en el estudio. El protagonista fue Luck Ra, quien sorprendió con un exabrupto descomunal tras la batalla musical entre Violeta Lemo y Patricia Coronel, dos talentosas participantes del equipo de Soledad Pastorutti.

Las concursantes interpretaron Qué agonía, el emotivo tema de Yuridia y Ángela Aguilar, y justo antes de que los coaches comenzaran con sus devoluciones, el conductor Nico Occhiato tomó la palabra para recordar una promesa pendiente. Se dirigió a Violeta, oriunda de Tucumán, y le recordó que le debía unas empanadas desde una etapa anterior del certamen.

Sin dudar, la joven apareció con una canasta repleta de empanadas de carne, hechas por ella misma. El jurado no tardó en probarlas, y fue entonces cuando Luck Ra, completamente impactado por el sabor, soltó una frase que dejó a todos sin palabras.

"Me cosería el cu... para no cag... esta delicia", lanzó el cuartetero, provocando una reacción inmediata entre los presentes. Lali Espósito casi escupe la empanada que estaba comiendo, mientras Juliana Gattas terminó tirada en el piso, llorando de risa por la ocurrencia.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios celebraron la espontaneidad del cantante y el clima distendido que se vive entre los coaches. Para cerrar la escena, Occhiato hizo una divertida reflexión sobre lo difícil que sería traducir semejante expresión para los responsables internacionales del formato: "Imagínense al holandés dueño del formato tratando de analizar lo que dijo Luck Ra. A ver cómo le traducen eso".

Este tipo de situaciones, cargadas de humor y naturalidad, son parte del encanto que mantiene a La Voz Argentina como uno de los programas más vistos de la televisión nacional.