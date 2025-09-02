El pícaro comentario de Lali Espósito que descolocó a Soledad Pastorutti en plena gala de La Voz Argentina

Con humor, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". A lo que Lali, entre risas, contestó: "No, él contento".

El reclamo de Lali Espósito que sorprendió a todos en vivo en La Voz Argentina

Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo son los responsables de mostrar todo lo que ocurre detrás de cámara en La Voz Argentina, el exitoso reality de Telefe que se acerca a sus etapas decisivas.

Durante los cortes del programa, Sofi realiza transmisiones en vivo a través de las redes del canal, donde comparte contenido exclusivo: entrevistas con los participantes y charlas con los coaches sobre lo que sucede en el escenario.

En una de esas interacciones, Sofi conversó con Lali Espósito y notó que la artista llevaba puesta una especie de bata, lo que despertó su curiosidad.

"¿Es por el frío? ¿Tenés frío?", preguntó. "¡Es una batita de polar! Hace frío! ¡Me pega el aire de lleno!", respondió la cantante de Fanático, Mejor que vos y Disciplina, entre otros éxitos.

Lali también comentó que está ansiosa por reencontrarse con su público en sus próximos shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana... ya veo que me enfermo y los mato", dijo con su característico humor.

La coach expresó su entusiasmo por volver a subirse al escenario y compartir su música con miles de seguidores que la esperan con emoción.