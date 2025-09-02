A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

El pícaro comentario de Lali Espósito que descolocó a Soledad Pastorutti en plena gala de La Voz Argentina

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina 2025 al hacer una inesperada confesión sobre Soledad Pastorutti.

2 sept 2025, 23:17
lali y soledad pastorutti
lali y soledad pastorutti

Este martes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó un divertido momento al hacer una inesperada revelación hot sobre Soledad Pastorutti, su compañera en el jurado del reality.

Apenas comenzó el programa, los coaches mostraron sus looks y cuando la cantante de folklore exhibió su vestuario, Lali no pudo contener su reacción: "No, no, no", exclamó con admiración. "Hermosa", agregó Juliana Gattas, sumándose a los elogios.

Leé también

Tensión en La Voz Argentina: una participante quedó eliminada y acusó a la producción de fraude

tension en la voz argentina: una participante quedo eliminada y acuso a la produccion de fraude

"Qué mujer que despierta pasiones", lanzó la estrella pop, y luego confesó: "Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole, a mis amigas enamoradas de La Sole. Te lo juro, eh. Mis amigos que están en pareja dicen 'ella sabe que la Sole para mí...".

El conductor Nico Occhiato aprovechó el momento para pedirle a Soledad que se pusiera de pie y mostrara su outfit. Lali, encantada, remató: "El verdadero qué mujer".

Con humor, Pastorutti respondió: "Un beso a Luis, mi marido, que después...". A lo que Lali, entre risas, contestó: "No, él contento".

Embed

El reclamo de Lali Espósito que sorprendió a todos en vivo en La Voz Argentina

Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo son los responsables de mostrar todo lo que ocurre detrás de cámara en La Voz Argentina, el exitoso reality de Telefe que se acerca a sus etapas decisivas.

Durante los cortes del programa, Sofi realiza transmisiones en vivo a través de las redes del canal, donde comparte contenido exclusivo: entrevistas con los participantes y charlas con los coaches sobre lo que sucede en el escenario.

En una de esas interacciones, Sofi conversó con Lali Espósito y notó que la artista llevaba puesta una especie de bata, lo que despertó su curiosidad.

"¿Es por el frío? ¿Tenés frío?", preguntó. "¡Es una batita de polar! Hace frío! ¡Me pega el aire de lleno!", respondió la cantante de Fanático, Mejor que vos y Disciplina, entre otros éxitos.

Lali también comentó que está ansiosa por reencontrarse con su público en sus próximos shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana... ya veo que me enfermo y los mato", dijo con su característico humor.

La coach expresó su entusiasmo por volver a subirse al escenario y compartir su música con miles de seguidores que la esperan con emoción.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina Lali Espósito Soledad Pastorutti

Lo más visto