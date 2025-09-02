Rating mensual: cómo fue el promedio de los canales de aire durante agosto

america logo canal

Cuáles fueron los 10 programas más vistos de agosto

Los 10 programas más vistos del mes fueron de Telefe: La Voz Argentina, el ciclo favorito de todas las audiencias, con 58,26% de share,

Por el mundo en su nueva temporada y Telefe Noticias, el noticiero líder de la Argentina por 83 meses consecutivos.

Contando eventos deportivos, el canal de las pelotas también tuvo el evento más visto del mes River versus Libertad por la Conmebol Libertadores con 54,92% de share.

Completan el Top Ten del mes: El noticiero de la gente y las novelas turcas La Traición, Amor a cualquier precio y Pasión prohibida.