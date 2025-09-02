A24.com

Rating mensual: cómo fue el promedio de los canales de aire durante agosto

En el octavo mes del año, Telefe volvió a liderar cómodamente mientras que América TV sigue firme en el tercer lugar. Los detalles.

2 sept 2025, 08:00
De acuerdo a los datos brindados por la medidora Kantar Ibope Media, Telefe obtuvo en el mes de agosto un rating promedio de 6.4 puntos, ganando por una diferencia de 2.4 puntos sobre su competidor directo, El Trece, que logró un rating de 4.0 puntos de lunes a domingo.

En el tercer puesto, América TV le volvió a ganar a El Nueve y se mantiene firme con 2.1 puntos, sacando una diferencia de 0.4 puntos , tras ganar las tres franjas, igualando la diferencia del mes de julio. En el quinto lugar fue para la TV Pública con 0.3 puntos.

De lunes a viernes, telefe midió 7.1 puntos y se impuso por 2.8 puntos sobre eltrece, que marcó 4.3 puntos, tras ganar las tres franjas, reduciendo la diferencia en 9 décimas con respecto al mes anterior.

En el tercer lugar, se ubicó nuevamente América TV con 2.6 puntos, el cuarto puesto fue para El Nueve con 2.2 puntos y el quinto lugar se lo quedó la TV Pública con 0.2 puntos.

Cuáles fueron los 10 programas más vistos de agosto

Los 10 programas más vistos del mes fueron de Telefe: La Voz Argentina, el ciclo favorito de todas las audiencias, con 58,26% de share,

Por el mundo en su nueva temporada y Telefe Noticias, el noticiero líder de la Argentina por 83 meses consecutivos.

Contando eventos deportivos, el canal de las pelotas también tuvo el evento más visto del mes River versus Libertad por la Conmebol Libertadores con 54,92% de share.

Completan el Top Ten del mes: El noticiero de la gente y las novelas turcas La Traición, Amor a cualquier precio y Pasión prohibida.

