El importante paso que dio en su vida Tamara Báez tras cerrar un acuerdo económico con L-Gante

Qué dijo Tamara Báez sobre Thiago Martínez tras su separación

A mediados de agosto, Tamara Báez y Thiago Martínez pusieron fin a su relación luego de pasar unos días románticos en el Caribe. En paralelo, L-Gante aseguró que estaba dando una nueva oportunidad a su expareja, lo que alimentó la idea de que este reencuentro habría sido uno de los motivos detrás de la ruptura con Martínez.

Sin embargo, parecía que algo más pasó entre ellos cuado la influencer ante el mensaje de un seguidor sobre las acciones de su ex novio, hizo un directo pedido: "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor".

IG Tamara Báez contra Thiago Martínez

Además, para desmentir cualquier reconciliación con el cantante de Cumbia 420 y marcar distancia tras su ruptura con Thiago, Tamara Báez decidió aclarar cómo se encuentra sentimentalmente. La influencer manifestó que necesitaba estar sola para centrarse en sí misma. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye ”, describió en una historia de Instagram.