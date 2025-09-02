A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sorpresa

El importante paso que dio en su vida Tamara Báez tras cerrar un acuerdo económico con L-Gante

Tamara Báez ya parece mirar hacia el futuro, y varios indicios en sus redes sociales, junto con un video reciente, muestran que L-Gante podría ser cosa del pasado.

2 sept 2025, 23:28
El importante paso que dio en su vida Tamara Báez tras cerrar un acuerdo económico con L-Gante
El importante paso que dio en su vida Tamara Báez tras cerrar un acuerdo económico con L-Gante

El importante paso que dio en su vida Tamara Báez tras cerrar un acuerdo económico con L-Gante

Luego de que trascendiera que Tamara Báez había alcanzado un acuerdo económico con L-Gante por la cuota alimentaria de su hija Jamaica, la joven decidió enfocarse también en lo sentimental.

En ese contexto, este 2 de sepetiembre surgió una inesperada reconciliación con su expareja, Thiago Martínez, que rápidamente generó revuelo. La pareja se había separado hace casi un mes y, durante ese tiempo, circuló la versión de que la influencer había vuelto a apostar al amor con Elián. Sin embargo, todo fue efímero: en cuestión de días, y sin conocerse los motivos exactos, la relación volvió a terminar entre los padres de la niña.

Leé también

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria: los puntos más polémicos

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria: los puntos más polémicos

"Me cuentan que los vieron juntos en un shopping, este fin de semana, acompañados de Jamaica, el hermano de ella y dos personas más", reveló Facundo Ventura en La Posta del Espectáculo (TV Pública). Anteriomente, el hijo de Luis Ventura dio una señal más: ambos habían subido fotos a Instagram desde lo que parecía la misma cama, comiendo hamburguesas.

Facundo Ventura 1
Facundo Ventura 2

A las fuertes especulaciones se sumó que Thiago compartió en sus historias de Instagram una foto con una canción que podría decir mucho de esta segunda oportunidad que le estarían dando al amor. "Siempre voy a ser yo", menciona.

Embed

Qué dijo Tamara Báez sobre Thiago Martínez tras su separación

A mediados de agosto, Tamara Báez y Thiago Martínez pusieron fin a su relación luego de pasar unos días románticos en el Caribe. En paralelo, L-Gante aseguró que estaba dando una nueva oportunidad a su expareja, lo que alimentó la idea de que este reencuentro habría sido uno de los motivos detrás de la ruptura con Martínez.

Sin embargo, parecía que algo más pasó entre ellos cuado la influencer ante el mensaje de un seguidor sobre las acciones de su ex novio, hizo un directo pedido: "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor".

IG Tamara Báez contra Thiago Martínez

Además, para desmentir cualquier reconciliación con el cantante de Cumbia 420 y marcar distancia tras su ruptura con Thiago, Tamara Báez decidió aclarar cómo se encuentra sentimentalmente. La influencer manifestó que necesitaba estar sola para centrarse en sí misma. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye ”, describió en una historia de Instagram.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tamara Báez L-Gante

Lo más visto