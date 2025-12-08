El dramático momento que vivió Rosalía en una entrevista: entró en pánico y salió corriendo

A pesar del susto, el incidente no pasó a mayores y la entrevista continuó de inmediato, una vez que Rosalía se recuperó del sobresalto. El inesperado encuentro dejó una de las escenas más comentadas de los últimos días.

Embed

¿Cuándo actuará Rosalía en Buenos Aires?

Luego de un comentadísimo paso por Buenos Aires, Rosalía confirmó su regreso a la Argentina. La estrella española se presentará en dos únicas funciones el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, en el marco del LUX TOUR 2026 y bajo la producción de DF Entertainment. Rosalía mostrará en Buenos Aires la potencia escénica de una propuesta que inaugura una etapa diferente en su carrera, alejada del minimalismo de la era Motomami y con un estilo marcadamente barroco, tanto en lo instrumental como en los arreglos, las lenguas y las letras.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Movistar Arena, con una preventa exclusiva para clientes Santander el 10 de diciembre, de 10:00 a 16:00 horas; y posteriormente en la venta general, que comenzará el jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas. Las tarjetas contarán con 6 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.

En su reciente visita a Buenos Aires, Rosalía profundizó su vínculo con la ciudad y con la cultura argentina. En apenas dos días, formó parte de una sesión de jam y grabó una charla junto a la escritora Mariana Enríquez. Además, recorrió lugares emblemáticos y se reunió con el maestro Charly García. Uno de los momentos más comentados —seguido de cerca en redes sociales— fue su subida al Obelisco, desde donde contempló el cielo que menciona en “Reliquia”, canción en la que hace referencia a la ciudad como un símbolo de belleza trascendental. “El cielo nació en Buenos Aires”, dice el tema, y la frase, celebrada rápidamente por sus fans argentinos, cobró todavía más fuerza después de las palabras de la cantante: “es el cielo más hermoso que he visto en mi vida."

Rosalía regresa a los escenarios convertida en una de las creadoras más influyentes del panorama internacional. Tras el impacto global de Motomami, su nueva gira mundial apunta aún más alto. LUX representa un giro hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo, sin perder la impronta provocadora que define a la artista. Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, LUX fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico. A lo largo de 18 canciones y 14 idiomas, la artista despliega un imaginario que conmueve, sacude y expande los límites de la música popular.

Desde su lanzamiento, LUX alcanzó el debut comercial más sólido de la carrera de Rosalía y fijó nuevos hitos para la música en español a nivel global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados. El álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify —convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en llegar a lo más alto del ranking mundial— y registró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Dos años después de su paso por Buenos Aires, el reencuentro tiene forma, fecha y nombre: LUX. Rosalía vuelve al cara a cara con su público, una celebración del vínculo único que mantiene con los espectadores argentinos en un recinto ideal para su nuevo sonido. Una sola palabra: imperdible.

Embed View this post on Instagram

ROSALÍA – LUX TOUR 2026: será su gira más extensa como headliner hasta la fecha — la LUX TOUR 2026, un ambicioso recorrido de 42 shows en arenas a través de 17 países.

FECHAS:

16 de marzo – Lyon, FR – LDLC Arena

18 de marzo – París, FR – Accor Arena

20 de marzo – París, FR – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, CH – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, IT – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, ES – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, ES – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, PT – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, BE – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, DE – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, DE – Uber Arena

5 de mayo – Londres, UK – The O2

4 de junio – Miami, FL – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, FL – Kia Center

11 de junio – Boston, MA – TD Garden

13 de junio – Toronto, ON – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, IL – United Center

23 de junio – Houston, TX – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, CA – Kia Forum

3 de julio – San Diego, CA – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, CA – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, CO – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, CL – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, BR – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, MX – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, MX – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, MX – Pal