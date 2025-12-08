Revolución en Bendita: un peso pesado de la TV fue tentado para liderar el ciclo en 2026

Luego, profundizaron en las características del posible reemplazo: "Lo conocemos hace un montón y ya se reunió con la CEO del Grupo Octubre. No se lo asocia a Bendita. Está trabajando en televisión, pero no de manera titular. Es un hombre de la televisión de toda la vida".

"Hay una integrante de Bendita que está en el panel; si se queda el año que viene, cuando se vaya Beto Casella, se va a tener que ir. Si él agarra, ella se tiene que ir", expresaron que, de concretarse la llegada del conductor, podría haber movimientos internos debido a la mala relación entre el que sería el flamante conductor con una de las panelistas.

Finalmente, entre idas y vueltas, revelaron el nombre: "La idea del canal es poner a otro varón al frente del programa, y por eso se convocó también a Fede Bal. Edith no tiene problema en seguir siendo panelista, sabe que volverá al panel. Convocado para conducir Bendita, Marcelo Polino".

Qué dijo Beto Casella de Edith Hermida

La semana pasada, Beto Casella confirmó que dejará El Nueve después de dos décadas al frente de Bendita, para encarar un nuevo desafío televisivo: desembarcar en el prime time de América TV en 2026.

El conductor anunció su salida de manera directa y emotiva. "El próximo 19 de diciembre será le último programa en esta pantalla, en este horario. No es una decisión que yo tome alegremente. Se dieron algunas circunstancias que habían dejado de ser gratificantes en el día a día", explicó.

Casella también adelantó que el ciclo continuará sin él y que parte de su equipo lo acompañará en su nueva etapa. "Algunos compañeros y compañeras, que todos los días están conmigo, se vendrán conmigo en lo que viene. Este espacio seguirá, pero sin nosotros, por lo menos, sin mí. Agradecerles a ustedes porque hicieron de Bendita un éxito", señaló.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones en una entrevista con Intrusos (América TV), donde habló sin filtros sobre Edith Hermida, quien quedará como figura principal del histórico ciclo.

Frente al comentario del notero Alfonso Oliva, que le recordó que Hermida expresó públicamente que él debía continuar, Casella respondió: "La quiero mucho, pero ella va, se sienta hasta que se hacen las 10 de la noche".

Acto seguido, profundizó sobre el rol de su histórica compañera: "Si puede, se divierte un rato. Si yo no estoy reemplaza. Tiene otra cosa en la cabeza. No tiene la misma pasión por la tele y por revientarse que yo tengo. Es otro carácter".

Y sobre el final, dejó en claro que su salida tiene que ver con una necesidad personal de movimiento y cambio. "Tiene otro carácter. Es otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero, con su unipersonal... ella se armó su paquetito. Está en una comodidad y yo la entiendo. Yo no quiero tener esa comodidad", concluyó.