Una famosa periodista anunció que está de novia hace un mes: el insólito lugar donde lo conoció
Una periodista, con un largo recorrido por distintos medios y canales, confesó que está saliendo formalmente hace dos meses con un hombre. Lo más llamativo es el lugar en el que se conocieron, un detalle que sorprendió incluso a sus propios colegas.
8 dic 2025, 13:14
El amor puede aparecer en cualquier parte: en el trabajo, en el gimnasio, en un boliche, en la verdulería de la esquina y, como quedó demostrado, ¡hasta en la pileta del edificio!
Eso fue exactamente lo que le pasó a Nancy Duré, quien reveló que comenzó una relación con un vecino, Carlos, al que conoció de la manera más inesperada. Según contó, el flechazo surgió en el espacio común del edificio, ese lugar al que suele ir para refrescarse en los días de mucho calor. Entre charlas casuales, encuentros espontáneos y miradas cruzadas bajo el sol, la periodista terminó encontrando algo que no estaba buscando: un nuevo amor.
La información se dio a conocer el 7 de diciembre en Infama (América TV), y fue la propia protagonista quien habló con Marcela Tauro para confirmarlo. Según contó, comenzó hace unos dos meses. Sin embargo, aclaró que todavía evita ponerle rótulos porque recién llevan un mes juntos de manera más formal.
Nancy compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se la veía descansando con sus pies apoyados sobre los de otra persona, un detalle que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.
Qué dijo Nancy Duré de la relación con su pareja
Un día después de que se diera a conocer la noticia y que ella compartiera una foto en una pileta junto a su nuevo novio, Nancy Duré habló en Puro Show (eltrece) y reveló detalles del incipiente noviazgo que comenzó con el vecino de su edificio, además de contar la actividad que los acercó al compromiso que compartieron durante el fin de semana largo en la Argentina.
"Estoy noviando si. La foto no es en la pileta del edificio", empezó su relato la periodista, mientras los compañeros del panel acotaban y estallaban por la noticia.
Asimismo, compartió detalles de cómo se inició la relación y el fin de semana que pasaron juntos: “No saben lo que me pasó. Fuimos al casamiento de su sobrino el sábado. Nos conocemos hace dos meses, hace un mes que estamos de novios y ya se fumó que mi relación era con Carlitos Monti, Doman, Baby Etchecopar… Quería postear una foto y posteamos. El vestido me lo regaló él".
“La chica estaba por tirar el ramo, estaban todas las jovencitas peleándose; yo me voy para atrás. Me fui atrás del todo y me cayó a mí el ramo, vino a mí. Yo dije: ‘Llegó el ramo… aunque sea, hagamos una de mentira en la playa’", contó Nancy y el suceso impensado que vivió en el evento.
Sobre Carlos, lo describió como “perfil muy bajo, no está acostumbrado a nada de esto"