Una famosa periodista anunció que está de novia hace un mes: el insólito lugar donde lo conoció

Nancy Duré

Qué dijo Nancy Duré de la relación con su pareja

Un día después de que se diera a conocer la noticia y que ella compartiera una foto en una pileta junto a su nuevo novio, Nancy Duré habló en Puro Show (eltrece) y reveló detalles del incipiente noviazgo que comenzó con el vecino de su edificio, además de contar la actividad que los acercó al compromiso que compartieron durante el fin de semana largo en la Argentina.

"Estoy noviando si. La foto no es en la pileta del edificio", empezó su relato la periodista, mientras los compañeros del panel acotaban y estallaban por la noticia.

Asimismo, compartió detalles de cómo se inició la relación y el fin de semana que pasaron juntos: “No saben lo que me pasó. Fuimos al casamiento de su sobrino el sábado. Nos conocemos hace dos meses, hace un mes que estamos de novios y ya se fumó que mi relación era con Carlitos Monti, Doman, Baby Etchecopar… Quería postear una foto y posteamos. El vestido me lo regaló él".

“La chica estaba por tirar el ramo, estaban todas las jovencitas peleándose; yo me voy para atrás. Me fui atrás del todo y me cayó a mí el ramo, vino a mí. Yo dije: ‘Llegó el ramo… aunque sea, hagamos una de mentira en la playa’", contó Nancy y el suceso impensado que vivió en el evento.

Sobre Carlos, lo describió como “perfil muy bajo, no está acostumbrado a nada de esto"