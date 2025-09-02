El inesperado reclamo de Lali Espósito que se filtró al aire en La Voz Argentina

Lali mencionó que espera pronto verse cara a cara con sus fans en sus shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana.... ya veo que me enfermo y los mato", comentó la estrella del pop, con la picardía que la caracteriza.

La coach destacó que está sumamente entusiasmada con poder actuar ante de sus miles de seguidores y brillar como siempre con su música.

Embed

La filosa indirecta de Lali Espósito a Javier Milei que causó enorme repercusión

No es ninguna novedad que Lali Espósito es una de las varias figuras del medio artístico que tuvo algunos cruces por cuestiones ideológicas con Javier Milei tras su asunción presidencial en diciembre de 2023.

En las últimas horas, podría decirse que se abrió un nuevo capítulo en esta suerte de feroz contrapunto entre la actriz y el primer mandatario, luego de que se viralizara un fragmento de una entrevista de la intérprete de Disciplina, entre otros hits, en la que lanzó un tremendo dardo contra el actual presidente libertario.

Todo ocurrió durante una nota a bordo de una limusina para el canal de YouTube de Billboard. Allí, a Lali le preguntaron si alguna vez había "atendido a un demonio" en su vida, y su respuesta fue clara, directa y sin titubeos: “Sí, sí, claro. No sabés cómo me llama el loco. Pesado”, dijo entre risas, consciente de las repercusiones que tendrían sus palabras.

Mientras continuaba la entrevista al salir del vehículo, en los segundos finales del video —que rápidamente se viralizó en redes sociales— la actriz y cantante deslizó: “Me dijo Lali Depósito”.

Embed

Vale recordar que, ya durante su mandato, Javier Milei había utilizado ese despectivo seudónimo en varias ocasiones para atacar a Lali, por lo que su reciente respuesta fue claramente una referencia indirecta hacia él.

Entre los comentarios de los fanáticos de la actual jurado de La Voz Argentina (Telefe) se podían leer expresiones como: “Cómo no amarte, reina de Argentina”, “Ella tan madre del espectáculo, la amo”, “Una mina con ovarios de oro”, entre otros, tras su picante comentario.

En tanto, en una reciente nota con el diario La Capital, Lali explicó que las críticas de Milei eran un "ataque" a lo que ella representa socialmente, y que tras comprenderlo logró relajarse a nivel personal: “No es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo”.

La actriz concluyó segura de su postura: “Lejos de amedrentarme, que creo que era el objetivo principal o lo que buscaban atacándome de esa manera, sí lograron lo contrario. Y creo que eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que (sí) la tenemos los artistas”.