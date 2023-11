Eric Nam visita por primera vez la Argentina en su gira mundial

Con un público que crece a pasos agigantados su visita a la Argentina será el momento ideal para vivir una experiencia cultural y musical extraordinaria bien cerca de uno de los artistas del momento, en el marco de su House On A Hill World Tour, su gira mundial más ambiciosa hasta la fecha que incluirá paradas por primera vez en Latinoamérica y la India.

El show será el 22 de noviembre en Palermo Groove de Buenos Aires y los tickets pueden adquirirse a través de passline.

Con más de 2,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify y 4,5 millones de seguidores en Instagram, Eric ha acumulado más de 1 billón de streams en las plataformas digitales y, más recientemente, encabezó una gira mundial con entradas agotadas tocando 59 conciertos en 54 ciudades, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, París, Londres y Melbourne.

Además de la música, Eric es cofundador y director creativo de DIVE Studios, la compañía de medios líder mundial (con múltiples podcasts premiados) en AAPI y K-Pop, y Mindset, una plataforma de bienestar y salud mental para la audiencia Gen Z.

Galardonado con el premio TIME100 Impact 2023, Hombre del Año de GQ Korea y Forbes 30 Menores de 30 Asia, el polifacético músico, actor, presentador de televisión y empresario Eric Nam es una de las figuras coreano-estadounidenses de más éxito de los últimos tiempos, con un 2023 que se perfila como el mejor de su carrera.

El último álbum de Eric, totalmente independiente, fue aclamado por la crítica y debutó en los puestos #3 y #7 de las listas de Spotify de Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente. Ha acumulado más de mil millones de reproducciones en todo el mundo, con más de tres millones de oyentes mensuales sólo en Spotify.

En la gira mundial 2022 There and Back Again, con todas las entradas agotadas, Eric actuó en 60 conciertos en 54 ciudades ante 100.000 fans. Eric es el fundador y presentador del galardonado "The Daebak Show", el podcast de K-pop número 1 del mundo, con millones de seguidores y con millones de descargas al mes y galardonado como uno de los podcasts más escuchados de Apple y uno de los podcasts imprescindibles de Spotify. En 2023, Eric protagonizará su primera película, Transplant, junto a Bill Camp (Joker, Gambito de Dama, 12 Años de Esclavitud), producida por Significant Productions (Fruitvale Station, Dope, Sorry To Bother You).

En 2023, Eric publicó su nuevo álbum, "House on a Hill", y tras su lanzamiento, la canción que da título al disco fue recibida con elogios por parte de la crítica. Este álbum sigue al álbum más reciente de Eric "There And Back Again", publicado en 2022. En 2023, Eric también lanzó una versión Reimagined producida por el icónico productor de K-Pop DOCSKIM (BTS, J-Hope, RM).

Con giras internacionales en 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023. Su gira actual, House on a Hill World Tour, incluye más de 80 shows en Norteamérica, Latinoamérica, Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El año pasado, There And Back Again World Tour, vendió 100.000 entradas en 60 espectáculos en 54 ciudades.

Con más de una década de experiencia, Eric sigue siendo una celebridad y presentador de televisión muy solicitado en todo el mundo. Eric ha sido presentador e invitado en los programas de televisión más populares e influyentes de Corea y ahora está haciendo su incursión en la televisión estadounidense.

A lo largo de su carrera, Eric ha hecho del activismo una prioridad. A menudo se le encuentra defendiendo la igualdad, la salud mental, la bondad y el empoderamiento en múltiples sectores, incluida la política. En septiembre de 2023, Eric recibió el premio TIME100 Impact por su labor de concienciación sobre la salud mental. El artista fue nombrado uno de los cinco galardonados, por su labor de concienciación sobre la salud mental, en particular en la industria del K-Pop y la comunidad API, en particular a través de la aplicación de salud mental Mindset que fundó con sus hermanos. TIME100 se concede anualmente y reconoce a los visionarios que han ido más allá de lo esperado para dejar huella y hacer avanzar sus respectivos sectores. Eric es un destacado orador y escritor, que utiliza su voz para empoderar e inspirar a la próxima generación de agentes del cambio.

HOUSE ON A HILL WORLD TOUR

North America 2023

SEP 21 HOUSE OF BLUES, ORLANDO, FL SOLD OUT

SEP 23 THE RITZ YBOR, TAMPA, FL SOLD OUT

SEP 24 REVOLUTION, FT. LAUDERDALE, FL SOLD OUT

SEP 26 COCA-COLA ROXY, ATLANTA,GA SOLD OUT

SEP 27 MARATHON MUSIC WORKS, NASHVILLE,TN SOLD OUT

SEP 29 THE FILLMORE, CHARLOTTE, NC SOLD OUT

SEP 30 THE RITZ, RALEIGH, NC SOLD OUT

OCT 01 THE NORVA, NORFOLK, VA SOLD OUT

OCT 03 RAM'S HEAD LIVE, BALTIMORE, MD SOLD OUT

OCT 04 ECHOSTAGE, WASHINGTON, DC SOLD OUT

OCT 06 ROXIAN THEATRE, PITTSBURGH, PA SOLD OUT

OCT 07 THE FILLMORE, PHILADELPHIA, PA SOLD OUT

OCT 10 COLLEGE STREET MUSIC HALL, NEW HAVEN, CT SOLD OUT

OCT 11 ROOFTOP AT PIER 17, NEW YORK, NY SOLD OUT

OCT 13 ROADRUNNER, BOSTON, MA SOLD OUT

OCT 14 MTELUS, MONTREAL, QC SOLD OUT

OCT 16 HISTORY, TORONTO, ON SOLD OUT

OCT 18 THE FILLMORE, DETROIT, MI SOLD OUT

OCT 19 KEMBA LIVE, COLUMBUS, OH SOLD OUT

OCT 21 RIVIERA THEATRE, CHICAGO, IL SOLD OUT

OCT 22 THE PAGEANT, ST. LOUIS, MO SOLD OUT

OCT 24 THE MIDLAND THEATRE, KANSAS CITY, MO SOLD OUT

OCT 25 THE FILLMORE, MINNEAPOLIS, MN SOLD OUT

OCT 27 THE OGDEN, DENVER, CO SOLD OUT

OCT 28 UNION EVENT CENTER, SALT LAKE CITY, UT SOLD OUT

OCT 30 MACEWAN HALL, CALGARY, AB SOLD OUT

NOV 01 VOGUE THEATRE, VANCOUVER, BC SOLD OUT

NOV 03 SHOWBOX SODO, SEATTLE, WA SOLD OUT

NOV 04 ROSELAND THEATER, PORTLAND, OR SOLD OUT

NOV 06 FOX THEATER, OAKLAND, CA SOLD OUT

NOV 07 HARD ROCK LIVE, WHEATLAND, CA SOLD OUT

NOV 10 BROOKLYN BOWL, LAS VEGAS, NV SOLD OUT

NOV 11 SHRINE EXPO HALL, LOS ANGELES, CA SOLD OUT

NOV 13 HOUSE OF BLUES, ANAHEIM, CA SOLD OUT

NOV 14 SOMA, SAN DIEGO, CA SOLD OUT

NOV 15 VAN BUREN, PHOENIX, AZ SOLD OUT

NOV 30 SOUTH SIDE BALLROOM, DALLAS, TX

DEC 02 STUBB'S WALLER CREEK AMPHITHEATER, AUSTIN, TX

DEC 03 BAYOU MUSIC CENTER, HOUSTON, TX

Latin America 2023

NOV 20 CINE JOIA, SÃO PAULO, BR

NOV 22 GROOVE, BUENOS AIRES, AR

NOV 23 TEATRO CARIOLA, SANTIAGO, CL

NOV 25 SCENCIA, LIMA, PE

NOV 28 AUDITORIO BB, MEXICO CITY, MX

Asia 2024

FEB 16 SIAM PIC GANESHA, BANGKOK

FEB 18 THE THEATRE AT MEDIACORP, SINGAPORE

FEB 22 LEGACY TAIPEI, TAIPEI

FEB 24 MYUNGHWA LIVE, SEOUL

FEB 26 LIQUIDROOM, TOKYO

Europe + UK 2024

FEB 29 SENTRUM SCENE, SOSLO, NO

MAR 02 ANNEXET, STOCKHOLM, SE

MAR 03 VEGA, COPENHAGEN, DK

MAR 05 ZOOM, FRANKFURT, DE

MAR 06 COLUMBIAHALLE, BERLIN, DE

MAR 08 TONHALLE, MUNICH, DE

MAR 09 SASAZU, PRAGUE, CZ

MAR 11 FABRIQUE, MILAN, IT

MAR 12 HALLE 622, ZURICH, CH

MAR 13 ANCIENNE BELGIQUE, BRUSSELS, BE

MAR 15 BATACLAN, PARIS, FR

MAR 16 BATACLAN, PARIS, FR

MAR 18 PALLADIUM, COLOGNE, DE

MAR 19 MELKWEG, AMSTERDAM, NL

MAR 20 MELKWEG, AMSTERDAM, NL

MAR 22 O2 ACADEMY, GLASGOW, UK

MAR 24 OLYMPIA, DUBLIN, IE

MAR 25 ACADEMY, MANCHESTER, UK

MAR 26 EVENTIM APOLLO, LONDON, UK

Australia + New Zealand 2024

MAR 30 PALAIS THEATRE, MELBOURNE, AUS

APR 02 ROUNDHOUSE, SYDNEY, AUS

APR 03 FORTITUDE MUSIC HALL, BRISBANE, AUS

APR 05 AUCKLAND TOWN HALL, AUCKLAND, NZ