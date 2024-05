Flor Álvarez lanzó un nuevo hit y sueña con retornar al lugar donde nació como cantante: "Espero ese día"

image.png

En diciembre de 2023, Fer Vázquez la invitó a su estudio para grabar juntos la canción "Sin Querer", luego de descubrir su talento en TikTok. El excantante de Rombai, con tan solo publicar el adelanto de la canción, alcanzó más de cuatro millones de visualizaciones en sus plataformas.

La carrera de Flor siguió en crecimiento. El 20 de diciembre, lanzó su EP "Mix Cumbia", consolidando su presencia en la escena musical y también realizó colaboraciones con Rusherking, BM y este pasado 30 de abril lanzó su último tema junto a Fer Vázquez, “Te amo”.

¿Cómo llevas el giro 360 de tu vida gracias a las redes sociales?

No hay una palabra que describa eso. Siempre me preguntan “qué siento” o “qué pasa por mi cabeza” y son muchísimas cosas. De verdad es un sueño cumplido.

Soy una persona que también cree mucho en que los sueños se cumplen a partir de que uno trabaja y no baja los brazos. Estoy muy contenta con todo el progreso, muy agradecida con toda la gente porque me dio una oportunidad. Sé que hay muchísimos millones de personas del otro lado buscando un sueño, con la meta de cumplirlo. Estoy muy agradecida.

¿Cómo era tu vida antes de ser conocida?

Durante el día no hacía nada, solamente iba dos horas al subte a cantar y hacer un poco de plata. Lo disfrutaba. Hubo un momento donde trabajaba en una panchería desde las 12 hasta las 17. Después me iba a Flores dos horas más a cantar y ahí terminaba mi día. No tenía algo productivo para hacer ni tampoco había algo positivo en mi vida.

¿Convenía más salir a cantar dos horas o estar 5 horas en la panchería trabajando?

No, en el subte se hacía más dinero. Igualmente, lo que ofrecía yo era algo diferente porque en el transporte nunca había una chica de mi edad cantando. Solamente éramos tres mujeres, y yo cantaba los temas que están de moda en la actualidad y eso a los pasajeros les copaba. Siento que fue un plus.

Tuve muchísimo apoyo de la gente que viajaba en la línea del subte desde San Pedrito hasta Plaza de Mayo. Le pedí a mi manager volver un día y me dijo que sí, que lo íbamos a hacer, así que estoy esperando ese día.

Y hoy, ¿cómo es un día en tu vida?

Hoy yo tengo que pedir que me pasen la agenda de la semana. Por ejemplo, lunes 14 horas, turno médico; a tal hora, una entrevista; mañana, la radio. Hoy por hoy tengo un montón de cosas por hacer. Dentro de poquito voy a empezar con un coach vocal y clases de baile porque soy un queso y quiero ofrecer lo mejor en mis shows. También me gustaría inscribirme en clases de inglés, y tener algunos cursos con salida laboral porque uno nunca sabe. Hay que estar preparado.