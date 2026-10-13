Franzizca presentó "Amiga" con entradas agotadas y un potente set de siete horas

AMIGA es el reciente álbum de 8 tracks de Franzizca que explora un universo sonoro construido a partir de vocales, sonidos experimentales y bases techno, dando forma a una obra intensa, cambiante y profundamente personal. A través de una búsqueda constante entre la sensibilidad y la fuerza, el disco propone un recorrido que desafía estructuras lineales y abre espacio a la sorpresa en cada canción.

La música es el lenguaje principal detrás de AMIGA. Un lugar de creación donde el tiempo parece detenerse y donde cada composición nace de emociones profundas, funcionando tanto como una expresión lúdica como una forma de catarsis. El álbum se mueve entre contrastes: es sensual y profundo, suave y agresivo, íntimo y expansivo al mismo tiempo.

Con una identidad marcada por la experimentación y la exploración sonora, AMIGA refleja una conexión genuina con la música como herramienta para comprender emociones, construir universos propios y transformar sentimientos en experiencia. Cada track es parte de una búsqueda en permanente evolución, una invitación a sumergirse en un viaje que se reinventa a medida que avanza.

Además, la dj y productora, hizo su participación a través de su música en la biopic de “Moria”. Así, Franzizca creó “Feliz Moria” con un estilo electrónico que la caracteriza, convirtió esta pieza clave que refleja el universo de Moria: glamoroso, nocturno y cargado de sus icónicas frases.