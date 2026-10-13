Franzizca presentó "Amiga" con entradas agotadas y un potente set de siete horas

Franzizca marcó un hito en su carrera con un set anual único en La Nube frente a todos sus seguidores a lo largo de siete horas y localidades agotadas. Esta propuesta, es un testimonio de su talento y capacidad artística que crece constantemente.
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La DJ y productora celebró el lanzamiento de su álbum en La Nube con una experiencia audiovisual cargada de energía y un desafío musical que se extendió durante siete horas.
Franzizca marcó un hito en su carrera con un set anual único en La Nube frente a todos sus seguidores a lo largo de siete horas y localidades agotadas. Esta propuesta, es un testimonio de su talento y capacidad artística que crece constantemente.
Su presentación en Buenos Aires, se dió en el marco de su nuevo álbum AMIGA, una propuesta cargada de experimentación sonora y vocal atravesando distintas emociones. Uno de los momentos más destacados de la noche, fue el nivel de la DJ y productora argentina sobre el escenario: su energía contagiosa hizo que todos los presentes vivieran un ambiente distendido, de disfrute, bailando durante todo el set sin notar el paso del tiempo.
Franzizca reafirmó su impecable talento al desarrollar esta experiencia de siete horas en Buenos Aires manteniendo el control de su cabina con una solidez única. Cada momento del set, estuvo perfectamente conectado gracias a su capacidad de comprender la energía de la gente.
Sin pausas, cada track se entrelazó increíblemente con el siguiente demostrando que su arte no es simplemente música para bailar, es una historia que se compone en tiempo real. Franzizca logró entablar un diálogo directo con la pista.
AMIGA es el reciente álbum de 8 tracks de Franzizca que explora un universo sonoro construido a partir de vocales, sonidos experimentales y bases techno, dando forma a una obra intensa, cambiante y profundamente personal. A través de una búsqueda constante entre la sensibilidad y la fuerza, el disco propone un recorrido que desafía estructuras lineales y abre espacio a la sorpresa en cada canción.
La música es el lenguaje principal detrás de AMIGA. Un lugar de creación donde el tiempo parece detenerse y donde cada composición nace de emociones profundas, funcionando tanto como una expresión lúdica como una forma de catarsis. El álbum se mueve entre contrastes: es sensual y profundo, suave y agresivo, íntimo y expansivo al mismo tiempo.
Con una identidad marcada por la experimentación y la exploración sonora, AMIGA refleja una conexión genuina con la música como herramienta para comprender emociones, construir universos propios y transformar sentimientos en experiencia. Cada track es parte de una búsqueda en permanente evolución, una invitación a sumergirse en un viaje que se reinventa a medida que avanza.
Además, la dj y productora, hizo su participación a través de su música en la biopic de “Moria”. Así, Franzizca creó “Feliz Moria” con un estilo electrónico que la caracteriza, convirtió esta pieza clave que refleja el universo de Moria: glamoroso, nocturno y cargado de sus icónicas frases.