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Grupo Frontera convirtió al Arena en una cumbre regional mexicano

La banda texana repasó su discografía y presentó "Lo que me falta por llorar" en una noche que confirmó su vínculo con el público argentino.

14 oct 2026, 08:00
Grupo Frontera convirtió al Arena en una cumbre regional mexicano

Grupo Frontera convirtió al Arena en una cumbre regional mexicano

Grupo Frontera convirtió al Arena en una cumbre regional mexicano

Grupo Frontera convirtió al Arena en una cumbre regional mexicano

Hay bandas que llegan a un país con un género bajo el brazo y bandas que lo hacen mucho más grande. Grupo Frontera hizo las dos cosas en el Movistar Arena, en un show de la mano de DF Entertainment que funcionó como una declaración de principios: la presentación en vivo del TRISTE PERO BIEN C*BRÓN TOUR y de "Lo que me falta por llorar", su último álbum de estudio, cruzada con el repaso de un repertorio que ya es parte de la banda sonora de toda una generación. Después de aquella noche en el Luna Park en 2023 y de su paso por el Lollapalooza Argentina 2024, los texanos volvieron a Buenos Aires, esta vez en su tercera visita y con un arena propio.

El arranque dejó claro el tono de la noche: “La del proceso” abrió el set y “Por qué será” y “De lunes a lunes” terminaron de entrar en calor con un público que cantó desde el primer minuto. “Los dos” y “Que vuelvas” cerraron un primer tramo en el que el desamor, el hilo conductor del disco y de la gira, se bailó tanto como se lloró.

La segunda parte del show fue un viaje por el mapa que Grupo Frontera construyó entre géneros. “Di que sí” y “Ojitos rojos” mantuvieron la energía, y “ALV" mostró hasta dónde llegan los cruces de una banda que no reconoce fronteras. “El amor de su vida” bajó las revoluciones por un momento, antes de que “No capea” y “Pary” devolvieran el ritmo.

El tramo central fue una carta de amor a la camaradería del género. “Ya pedo quién sabe” dio paso a “En altavoz / 911”, “Alch Sí” y “ME JALO”, desataron uno de los momentos más festejados de la noche. “un x100to” cerró el bloque con una banda que se mueve con naturalidad entre la cumbia, el corrido y el pop.

Entonces llegaron los invitados. Luciano Creiner se subió al escenario para un duelo de melodías cumbieras con Juan Cantú, acordeonista de la banda, un cruce que le cambió el ritmo a la noche. “Bebé dame” sonó con Creiner y el arena entero de su lado. Después, la artista argentina Flor Álvarez se unió a la banda para cantar “Frágil”, el hit original de Yahritza y Su Esencia junto a Grupo Frontera, en uno de los momentos más emotivos del show.

El tramo final fue una sucesión de golpes de fiesta. “Tulum”, mantuvo la temperatura alta, y “No se va”, el tema que hace años empezó a unir a la banda con los fans argentinos, volvió a cantarse de principio a fin. Esta vez sonó junto a La T y La M, que le pusieron una dosis de cumbia argentina a la noche y se quedaron en escena para “Pa' la selección”, un guiño festivo que terminó de convertir el Movistar Arena en una cumbre cumbiera.

Para el cierre, la banda mostró su costado más sentimental con “Hecha pa' mí” y se guardó el que ya es su final habitual: “COQUETA” fue la despedida perfecta para una noche que terminó en una fiesta colectiva.

Con este show, el fenómeno de Texas que renovó el regional mexicano sumó un nuevo capítulo a su historia con Argentina. Un año marcado por hitos históricos, como su presentación en el Grand Ole Opry de Nashville, sus nominaciones al GRAMMY® y los Premios Billboard de la Música Latina, y un presente de consagración que, noche tras noche, se sigue escribiendo canción por canción.

     

 

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