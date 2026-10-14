Paulo Kablan reveló el informe psicológico de Darío Giordano tras el duro relato de Valentín Yankelevich: "Terrible"

En el informe, Darío Giordano niegas situaciones de violencia hacia sus hijos y se remarca que sus recursos defensivos resultan rígidos, con escasa plasticidad, para hacer frente a las exigencias tanto internas como externas.

"Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello reperute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno", se observa en el escrito judicial.

El análisis de Paulo Kablan tras las pericias a Darío Giordano por el vínculo con sus hijos

Tras leer el documento judicial, Paulo Kablan analizó los puntos centrales de las pericias a Darío Giordano: “Hay un informe psiquiátrico, psicológico, que es terrible, lapidario. El informe psicológico todo lleva al mismo camino por eso fueron tan contundentes en renovarle la tenencia al abuelo (Gustavo Yankelevich)".

"Si bien se hace cada tres meses, durante tres años y medio reiteraban y le dieron la tenencia definitiva a un abuelo, no es común", aseguró el periodista.

Y remarcó: "No solamente los testimonios, sino que hay una serie de peritajes de especialistas que dicen exactamente lo mismo. Hablan de una situación horrible que padecieron esos chicos".

En ese sentido, el periodista explicó que Darío Giordano fue sobreseído por la Justicia al prescribir la causa y explicó los motivos: "La causa penal de lesiones leves agravadas por el vínculo prescribió, es inocente el acusado porque prescribió por el paso del tiempo. Y ahí se produce lo que comentaba Gustavo que es la declaración de la criatura y el abogado dice que los niños se niegan a participar de la audiencia porque estaba la otra parte por sentir temor", explicó Paulo Kablan en el ciclo de Telefe.

Y destacó algunas frases que figuran en el expediente: "Decían que el padre los maltrataba, despreciaba, los golpeaba mientras subían o bajaban la escalera, decían que el padre se hacía el bueno pero después les pegaba y ellos le tenían mucho miedo", concluyó el periodista.