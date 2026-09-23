Hilary Duff debuta en Argentina: cuándo y dónde será

La dimensión de este regreso se entiende también por todo lo que ocurrió antes. Desde el fenómeno global de Lizzie McGuire hasta discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, Duff fue una de las figuras que definieron la cultura pop de los 2000. “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love” atravesaron aquella época y siguen formando parte del vínculo con un público que creció junto a ella. Hoy, esas canciones conviven con una artista adulta, música nueva y una nueva etapa que no busca simplemente recrear el pasado.

Para Argentina, además, la historia tiene un capítulo pendiente. En 2006, Hilary Duff tenía anunciados sus primeros shows en el país, con presentaciones previstas en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour. Las fechas debieron cancelarse por motivos de salud y aquella visita nunca llegó a concretarse. Más de veinte años después, esa espera finalmente llega a su fin.

El 17 de agosto en el Movistar Arena será el escenario de un encuentro que atraviesa épocas: la primera vez de Hilary Duff en Argentina, las canciones con las que creció toda una generación y la música de una artista que acaba de volver a empezar. Para Hilary Duff es un regreso. Para el público argentino, será la primera vez.