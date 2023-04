JP Saxe lanza su nueva canción, "I Don't Miss You"

I Don't Miss You" tiene un concepto cautivador en el que Saxe invita a sus fans a diferentes "habitaciones" virtuales, cada una de las cuales representa las formas en que nos mentimos y nos distraemos, es decir, a través de las redes sociales, el trabajo, las drogas/el alcohol, el sueño y el sexo.

Sobre el lanzamiento, Saxe afirma: "'I Don't Miss You' es yo intentando mentirme a mí mismo sobre mis sentimientos: cómo me distraigo de ellos, cómo los compartimentalizo y cómo al final pierdo ante ellos. Fue producida por Malay y cuenta con la brillante guitarra de mi amigo John Mayer. Mi principio rector a la hora de componer canciones es 'estoy diciendo la verdad', así que una canción que se miente a sí misma puede parecer un poco antitética, pero la verdad es que intentar esconderme de lo que siento por la gente es una aventura común e inútil dentro de mi cabeza, y me emociona que esta canción lleve a la gente a eso conmigo."

Desde septiembre de 2022, Saxe ha lanzado tres aclamados nuevos singles, "When You Think Of Me", "The Good Parts" y "Moderación (Con Camilo)", que contó con la colaboración del cantautor, músico y productor colombiano Camilo, cinco veces ganador del Latin GRAMMY® y dos veces nominado al GRAMMY®. Billboard elogió el tema como una "dulce y espiritual balada bilingüe". En enero, Saxe interpretó "The Good Parts" en el programa Today Show de la NBC.

Recientemente se anunció que Saxe volverá como telonero de la innovadora gira Solo Acoustic Arena Tour de John Mayer, tras el tremendo éxito de la gira en la costa este, en la que JP actuó en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden. La gira se iniciará con una actuación en el Madison Square Garden de Nueva York el martes 3 de octubre y se prolongará hasta noviembre, finalizando en el emblemático Kia Forum de Los Ángeles.