Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi y lo dejó expuesto por su vida en Turquía: "No le gusta la liga ni los turcos"

La empresaria justificó la caución solicitada: "La caución se pidió porque el padre no la iba a llevar a todas estas situaciones médicas. Francesca, antes de ir a la casa del padre, tenía los estudios médicos y tiene su médica de cabecera y sus médicos kinesiólogos que tratan".

Con tono crítico, cuestionó la difusión de información sobre la salud de su hija: "Yo no tengo que dar explicaciones de una cosa tan íntima de mis hijas, pero hoy me entero por los medios que salen a decir que mi hija tiene una lesión tremenda, porque si realmente es como dice Lara Piro, la abogada de Mauro, que tiene los ligamentos rotos, estaríamos hablando que hay que operar a mi hija y yo no me enteré ni siquiera por el padre...".

Más adelante, Wanda se mostró molesta por las comparaciones: "A mí me está calculando que faltaron once veces al colegio de 365 días que viven conmigo. No hay comparación. Y un montón de situaciones íntimas y privadas de nenas preadolescentes".

Además, hizo un descargo sobre lo económico y su rol como madre: "Doy siempre la cara. Estoy todo el año con mis hijos. Tengo que escuchar un montón de barbaridades como si fuera que a mí me pagan una fortuna. Cualquier mujer de las que están ahí en tu programa hoy se separa y le da un juez el 20 por ciento del sueldo de su marido. En este caso a mí me dieron el 5... Yo tampoco reclamé eso. Se le dio el 5 por ciento a las nenas de alimentos que no es a mí, es a las nenas".

Y agregó: "Yo te diría que no sé, Ana (Rosenfeld) debe tener exacto, pero debe más de 20 meses de alimentos y se muestra una vida súper lujosa... Los dos tenemos, pero también marean, porque dicen: 'No, porque la madre tiene'. La madre tiene porque me rompo el alma trabajando y siempre trabajé y toda mi vida trabajé y voy a seguir trabajando y nunca les va a faltar nada a mis hijos. Pero es el derecho de él de padre".

Por otro lado, Yanina le comentó que Icardi estaría ansioso por regresar a ese país para renovar su contrato con el Galatasaray, pero Wanda la interrumpió: "Está sin club y a él nunca le gustó Turquía".

Con firmeza, insistió: "Es una pérdida de tiempo porque Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire". Y fue más allá al revelar: "Ni él quiere estar en Turquía. Si yo les muestro los chats que tengo de él cuando le propuse ir allá. Me dijo que estaba loca, que era un país de m..., les inculcó a mis hijos que los turcos tenían olor".

La mediática cuestionó la postura de su ex: "Todo lo que hace es una payasada y se subió a los elogios de los turcos. A él no le gusta Turquía, no conocía". Según relató, fue ella quien impulsó su llegada al Galatasaray, motivada por el cariño que le tomó al país cuando viajó embarazada de Francesca.

Para cerrar, Wanda reiteró su posición sin matices: "A Mauro no le gusta Turquía, no le gusta la liga, no le gustan los turcos".

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara y el cuidado de una de sus hijas

Mauro Icardi volvió a encender la disputa con Wanda Nara y esta vez lo hizo con una denuncia que lo coloca en el centro de la escena. Según se conoció este martes, el futbolista acusó a su ex de negligencia en el cuidado de una de sus hijas, un episodio que suma tensión a la batalla judicial que mantienen.

En Intrusos (América TV), su representante legal, Elba Marcovecchio, dio precisiones sobre el caso: “Tuvo una lesión de vieja data, no es actual”. La abogada explicó que esa condición limitaba ciertas actividades y que Icardi buscó la mejor atención médica: “Mauro tiene a los mejores especialistas en todo lo que es rodilla, y así la trató”.

Marcovecchio no dudó en calificar como “hostigamiento” las “cuatro denuncias por incumplimientos en una semana” que recibió el jugador, ya que -según señaló- se trataba de exigencias incompatibles con la lesión. “Una criatura que tiene una lesión no puede hacer equitación. Es lógico. Entonces, estar denunciando eso...”, sostuvo con firmeza.

La letrada también expuso las contradicciones en el relato de Wanda: “La madre dice que había una lesión, que había indicado un tratamiento de kinesiología. Pero, por otra parte, los estudios médicos que le hizo Mauro fueron transmitidos por el Ministerio Público Tutelar y así está en el informe”.

Finalmente, Marcovecchio cerró con un planteo crítico: “Ya termina siendo la utilización de un proceso para hostigar al padre en los pocos días que está acá con su hija”.