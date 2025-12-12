Judeline presenta "Verano Saudade", un EP con colaboraciones internacionales

“VERANO SAUDADE” es el nuevo EP de Judeline, una obra de cinco canciones que captura ese instante suspendido entre estaciones donde la nostalgia se mezcla con el deseo de volver a vivir lo que ya quedó atrás. En este proyecto, la artista gaditana se sumerge en un territorio emocional marcado por el paso del tiempo, la pérdida de la juventud y la búsqueda de una memoria que se resiste a desvanecerse. El resultado es un trabajo íntimo, sofisticado y profundamente humano que reimagina el verano no como un lugar al que volver, sino como un estado del alma.