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K4OS anuncia su primer Movistar Arena: todos los detalles

La girl band argentina llega por primera vez al Movistar Arena con “NOTHING LASTS 4EVER”, un show que marcará el cierre de la era 4EVER y el comienzo de una nueva etapa artística marcada por cambios, crecimiento y una renovada identidad.

28 sept 2026, 07:00
K4OS anuncia su primer Movistar Arena: todos los detalles

K4OS anuncia su primer Movistar Arena: todos los detalles

K4OS anuncia su primer Movistar Arena: todos los detalles

K4OS anuncia su primer Movistar Arena: todos los detalles

El anuncio llega en un momento clave para la banda. “NOTHING LASTS 4EVER” será mucho más que el primer Movistar Arena de K4OS: será el encuentro entre dos etapas de su historia. Un show pensado como el gran cierre de la era “4EVER” y, al mismo tiempo, como la puerta de entrada a todo lo que viene.

Después de irrumpir con fuerza en la escena y convertirse en uno de los fenómenos más importantes del nuevo pop local, Tau, Ine, Mechi y Lynette se animan a explorar nuevas facetas para mostrar una versión más madura, personal y audaz de K4OS.

“Berlin” no es solamente una nueva canción: es el comienzo de un nuevo concepto narrativo e identidad visual que se transforma en música. Un cambio de etapa que acompaña el crecimiento personal y artístico de sus cuatro integrantes y que propone una nueva manera de entender el universo K4OS.

Con una impronta profundamente pop, pero atravesada por tintes más oscuros, una estética nocturna y una actitud más descontracturada, “Berlin” invita a bailar y a perderse en una noche de boliche o fiesta. La canción explora un costado diferente de K4OS, con una energía más adulta, rebelde y contemporánea, sin perder la esencia pop que caracteriza a la banda.

El nuevo show en el Movistar Arena llega después del impacto de “4EVER Tour”, una era que trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una exitosa gira por Sudamérica, convocando a más de 100.000 personas y consolidando a K4OS como uno de los grandes fenómenos de la nueva generación del pop.

A lo largo de esta etapa, la banda llevó su propuesta a distintos escenarios y ciudades, construyendo una comunidad de fans que convirtió cada presentación en una verdadera experiencia colectiva. Canciones, coreografías, looks, glitter, carteles y una conexión cada vez más fuerte entre el público y las cuatro integrantes fueron parte de un fenómeno que creció show tras show.

El crecimiento de K4OS también se vio reflejado recientemente en uno de los grandes acontecimientos de la escena internacional en Argentina: la banda fue opening de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, sumando un nuevo capítulo a su acelerado recorrido y compartiendo escenario ante una multitud.

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS dio el salto definitivo del universo digital al escenario y construyó, en tiempo récord, una identidad propia dentro del pop argentino. Ahora, después de una etapa que las llevó a recorrer escenarios de Argentina y Sudamérica, la banda se prepara para llevar toda esa historia al Movistar Arena.

“Nothing Lasts 4ever” será el gran punto de encuentro entre lo que K4OS fue y todo lo que está por venir. El final de una era y el comienzo de otra. La celebración de todo lo construido con “4EVER” y el primer gran escenario para presentar el universo que comienza con “Berlin”.

15 DE DICIEMBRE — MOVISTAR ARENA

K4OS — “NOTHING LASTS 4EVER”

PREVENTA EXCLUSIVA BBVA: 28 DE SEPTIEMBRE - 16 hs

VENTA GENERAL: 29 DE SEPTIEMBRE - 16 hs

En pocas palabras

  • K4OS anuncia su primer show en el Movistar Arena el 15 de diciembre, marcando el cierre de su era “4EVER”.
  • El concierto presentará “NOTHING LASTS 4EVER”, un espectáculo que simboliza el inicio de una nueva etapa artística.
  • La banda, consolidada tras exitosas giras y su participación como opening de Stray Kids, explorará una identidad más madura con su nuevo concepto.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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