K4OS anuncia su primer Movistar Arena: todos los detalles

El nuevo show en el Movistar Arena llega después del impacto de “4EVER Tour”, una era que trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una exitosa gira por Sudamérica, convocando a más de 100.000 personas y consolidando a K4OS como uno de los grandes fenómenos de la nueva generación del pop.

A lo largo de esta etapa, la banda llevó su propuesta a distintos escenarios y ciudades, construyendo una comunidad de fans que convirtió cada presentación en una verdadera experiencia colectiva. Canciones, coreografías, looks, glitter, carteles y una conexión cada vez más fuerte entre el público y las cuatro integrantes fueron parte de un fenómeno que creció show tras show.

El crecimiento de K4OS también se vio reflejado recientemente en uno de los grandes acontecimientos de la escena internacional en Argentina: la banda fue opening de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, sumando un nuevo capítulo a su acelerado recorrido y compartiendo escenario ante una multitud.

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS dio el salto definitivo del universo digital al escenario y construyó, en tiempo récord, una identidad propia dentro del pop argentino. Ahora, después de una etapa que las llevó a recorrer escenarios de Argentina y Sudamérica, la banda se prepara para llevar toda esa historia al Movistar Arena.

“Nothing Lasts 4ever” será el gran punto de encuentro entre lo que K4OS fue y todo lo que está por venir. El final de una era y el comienzo de otra. La celebración de todo lo construido con “4EVER” y el primer gran escenario para presentar el universo que comienza con “Berlin”.

15 DE DICIEMBRE — MOVISTAR ARENA

K4OS — “NOTHING LASTS 4EVER”

PREVENTA EXCLUSIVA BBVA: 28 DE SEPTIEMBRE - 16 hs

VENTA GENERAL: 29 DE SEPTIEMBRE - 16 hs