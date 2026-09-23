El acosador de Sofía Gonet se quebró y lanzó un fuerte descargo contra la influencer: "No tiene perdón"

Respecto del conflicto con Pettinato, Bloquero reconoció parte de lo ocurrido y aseguró que recibió un consejo para disculparse: "Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas, que le pida disculpas a Homero. Hacerlo tengo que hacer porque me lo aconsejaron".

Sin embargo, al referirse puntualmente a las acusaciones de Gonet, sostuvo una postura diferente y volvió a negar que la haya acosado. "Yo sé que con lo de Homero se me fue la mano, entiendo. Pero esto no, no es delito esto, Pablo. Realmente no lo puedo creer, yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados. Realmente es indignante que haya dicho eso, Pablo, es indignante", agregó Hernán.

"¿Estabas enamorado de ella?", le preguntó el comunicador. "Y creo que hasta hace poco sí. Pero no, no, que me haya tratado de acosador virtual no tiene perdón. Es más, empecé a borrar las historias destacadas donde yo me hice los tatuajes de ella. Yo no tengo ningún problema mental", expresó.

Bloquero también negó haber utilizado cuentas falsas para comunicarse con Gonet. "Que yo no la acoso desde hace más de diez años, eso es mentira. Que que yo nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. O sea, yo siempre que la etiqueto en mis historias, siempre lo hice desde mi cuenta, de la que tengo hace más de 5 o 6 años más o menos", afirmó.

Finalmente, Layús le preguntó por el relato de Gonet sobre supuestos rituales vinculados con él. "Ella contó que que una vez le hiciste como una especie de magia negra", le comentó Pablo. "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira. Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida", afirmó.

Cuál fue la fuerte acusación que hizo Hernán Bloquero, el acosador de Homero Pettinato

Después del escándalo que protagonizó en los estudios de Olga, donde irrumpió durante una transmisión en vivo y lanzó amenazas contra Homero Pettinato, Hernán Bloquero decidió dar su versión de los hechos. Este martes, en diálogo con Pablo Layús para PrimiciasYa (América TV), se refirió por primera vez a lo ocurrido y explicó cómo vivió aquella situación.

En el transcurso de la entrevista, Bloquero negó haber tenido intenciones de atacar físicamente al conductor, a pesar de haberse acercado hasta el lugar donde se desarrollaba el programa. "Ni siquiera le pude tocar un pelo. Hubiera sido peor si le llegaba a pegar", le dijo al periodista.

A partir de esa respuesta, Layús fue al punto y le consultó si había ido con la intención de enfrentarse físicamente a Pettinato. "No, no, para nada. No es porque lo respete, pero no", respondió el acosador.

"Se vio que estuviste diez minutos y te fuiste", le comentó Layús. Ante esa observación, Bloquero sostuvo que permaneció muy poco tiempo en el lugar y que se retiró rápidamente. "Sí, me fui enseguida. No es que estuve la hora y media del programa de Soñé que volaba. Me fui enseguida. O sea, no pateé el vidrio. Mirá, eso hubiese sido peor si yo pateaba el vidrio, le pegaba una piña o lo que sea. Estuve ahí quieto y nada más. No le dije nada más. No puede hacer semejante pelotudez por eso. ¿Te das cuenta de que lo hace solamente para que se hable de él y todo eso?. Es un cobarde", remarcó.

Más adelante, el reportaje avanzó hacia otros aspectos de su vida personal y a distintos episodios conflictivos que habría atravesado en el pasado con personas conocidas. "Hernán, ¿te puedo preguntar vos a qué te dedicás actualmente? ¿Tuviste algún tipo de inconveniente también?", preguntó Layús.

Al responder, Bloquero aseguró que ya había tenido cruces similares anteriormente y recordó una situación vinculada a un artista del género urbano. "Ya he tenido otros problemas, pero bueno, ya no. Ya he tenido un problema también con un cantante de reggaetón, pero ya quedó todo en el olvido. En realidad lo que más preocupaba me tiene es lo de Néstor en Bloque, que el tema de Pettinato. Quiero aclarar que Néstor en Bloque no tiene nada que ver en este problema. El tema es que yo, cuando estuve en Olga, estaba vestido con un buzo con el logo de la banda. Y entonces la gente mezcla todo. Y empezaron a ensuciarlo a él", explicó.