K4OS hizo historia: 11 conciertos repletos en el Gran Rex y 2 nuevas fecha anunciadas
La girl band sensación del pop argentino convirtió sus presentaciones en el Teatro Gran Rex en un acontecimiento generacional sin precedentes y, tras once funciones sold out donde 35 mil personas estuvieron presentes, K4OS anunció dos nuevos shows para el 27 y 28 de marzo.
26 feb 2026, 12:00
K4OS consagró un hito histórico en el Teatro Gran Rex con once funciones totalmente agotadas que confirmaron que el fenómeno ya es imparable. Lo que se vivió durante cada noche fue mucho más que una serie de conciertos: fue una celebración colectiva que transformó la calle Corrientes en el epicentro de una verdadera revolución pop.
Desde horas antes de cada función, la “marea violeta” —color que identifica a 4EVER, su álbum debut— copó los alrededores del teatro con looks intervenidos, carteles, glitter y coreografías ensayadas al detalle. Adentro, la energía fue arrolladora: sala colmada, canciones coreadas de principio a fin y un vínculo emocional pocas veces visto entre artistas y público.
Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS no solo presentó oficialmente 4EVER, sino que confirmó el paso definitivo del universo digital a los grandes escenarios. El público —mayoritariamente jóvenes y adolescentes— fue protagonista absoluto: cantó cada canción, replicó cada coreografía y convirtió cada función en una celebración que excede lo musical.
Producido por Move Concerts y dirigido por el reconocido Tato Fernández, el espectáculo se consolidó como una de las apuestas escénicas más ambiciosas del pop argentino actual. La puesta combinó música, narrativa y emoción con múltiples cambios de escenografía, coreografías precisas, bailarines, efectos especiales, fuegos artificiales y momentos de profunda conexión, como la interpretación de la balada “4EVER”, uno de los puntos más emotivos de cada noche.
La estética fue otro de los grandes pilares del show: nueve cambios de vestuario acompañaron cada acto, reforzando la identidad visual del proyecto y elevando la experiencia a la altura de los grandes espectáculos internacionales.
El último show fue la consagración definitiva. Con el teatro vibrando y una euforia desbordante, el anuncio de las nuevas fechas para el 27 y 28 de marzo desató una ovación ensordecedora y reafirmó el vínculo inquebrantable entre K4OS y su comunidad de fans, que volvió a responder de manera inmediata.
Con once funciones agotadas, nuevas fechas ya anunciadas y una comunidad que no deja de crecer, K4OS marca un antes y un después en la escena pop local. Lo que sucede alrededor del grupo es identidad, pertenencia y movimiento cultural. Y esto, definitivamente, recién empieza.