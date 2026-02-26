K4OS hizo historia: 11 conciertos repletos en el Gran Rex y 2 nuevas fecha anunciadas

Captura de pantalla 2026-02-26 a la(s) 11.59.49a. m.

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS no solo presentó oficialmente 4EVER, sino que confirmó el paso definitivo del universo digital a los grandes escenarios. El público —mayoritariamente jóvenes y adolescentes— fue protagonista absoluto: cantó cada canción, replicó cada coreografía y convirtió cada función en una celebración que excede lo musical.





Producido por Move Concerts y dirigido por el reconocido Tato Fernández, el espectáculo se consolidó como una de las apuestas escénicas más ambiciosas del pop argentino actual. La puesta combinó música, narrativa y emoción con múltiples cambios de escenografía, coreografías precisas, bailarines, efectos especiales, fuegos artificiales y momentos de profunda conexión, como la interpretación de la balada “4EVER”, uno de los puntos más emotivos de cada noche.

La estética fue otro de los grandes pilares del show: nueve cambios de vestuario acompañaron cada acto, reforzando la identidad visual del proyecto y elevando la experiencia a la altura de los grandes espectáculos internacionales.





El último show fue la consagración definitiva. Con el teatro vibrando y una euforia desbordante, el anuncio de las nuevas fechas para el 27 y 28 de marzo desató una ovación ensordecedora y reafirmó el vínculo inquebrantable entre K4OS y su comunidad de fans, que volvió a responder de manera inmediata.

Con once funciones agotadas, nuevas fechas ya anunciadas y una comunidad que no deja de crecer, K4OS marca un antes y un después en la escena pop local. Lo que sucede alrededor del grupo es identidad, pertenencia y movimiento cultural. Y esto, definitivamente, recién empieza.