El gesto de Geraldine La Rosa en medio de los rumores de infidelidad de Marcelo Gallardo con una joven modelo

De hecho, un dato que no pasó desapercibido fue la presencia de La Rosa en el festejo por los 50 años del entrenador, un movimiento que en su momento fue interpretado como un posible acercamiento entre ambos.

En este escenario, su reciente publicación cobra otra relevancia. Sin confrontar ni exponerse, optó por mostrarse serena, en control de la situación o, al menos, sin evidenciar inquietud. Una postura que muchos interpretan como una forma elegante, y a la vez contundente, de pararse frente a los rumores.

Geraldine La Rosa

Cómo fue la historia de amor entre Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa

La historia de amor entre Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa comenzó mucho antes de la fama, cuando ambos eran apenas adolescentes en la localidad bonaerense de Merlo. Se conocieron gracias a una compañera de la primaria de ella, que además era vecina del futuro futbolista.

Él tenía alrededor de 14 años y, según trascendió, no fue amor a primera vista: Geraldine no mostraba demasiado interés en un inicio. Sin embargo, Gallardo no se dio por vencido y, a fuerza de cartas de amor, logró conquistarla hasta que finalmente se pusieron de novios.

Con el correr del tiempo, la relación se fue consolidando en ese mismo barrio donde crecieron juntos. El noviazgo adolescente se transformó en un vínculo sólido que acompañó los primeros pasos de Gallardo en el fútbol profesional. Antes de que el “Muñeco” emigrara para jugar en el Mónaco, la pareja ya había formado una familia con la llegada de su primer hijo, Nahuel.

El compromiso se formalizó poco después. El 21 de diciembre de 1997 sellaron su amor con el matrimonio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Martínez, en una fecha muy especial: apenas tres horas después de que River Plate se consagrara campeón del Torneo Apertura.

Fruto de esa unión nacieron sus cuatro hijos: Nahuel, Matías, Santiago y Santino. Mientras Gallardo construía una exitosa carrera dentro y fuera de la cancha, Geraldine se desarrolló en el mundo del diseño de indumentaria con su marca Geraldmoon y se mantuvo como un pilar fundamental en su vida personal y profesional.

A lo largo de los años, la pareja también atravesó momentos difíciles. En 2016 comenzaron a circular rumores de distanciamiento que, si bien generaron repercusión, no derivaron en una ruptura definitiva. Más adelante, entre 2018 y 2019, enfrentaron una crisis más profunda en medio de versiones que vinculaban sentimentalmente a Gallardo con la periodista Alina Moine, situación que se dio por terminada cuando tomó estado público.

Pese a los trascendidos y las especulaciones, la relación logró sobreponerse. Así, Gallardo y La Rosa apostaron por la reconciliación y continuaron algunos años más juntos. De hecho, en 2022 y 2023 se los vio compartiendo momentos familiares, viajes y apariciones públicas, además de mensajes de apoyo mutuo en redes sociales.

En tanto, durante 2025 finalmente la pareja puso punto final a su historia de amor de más de tres décadas.