Fabio Agostini ingresó a Gran Hermano y provocó reacciones incómodas en la casa

Cómo reaccionaron los jugadores al ingreso de Fabio a Gran Hermano

Apenas cruzó la puerta, fue recibido con entusiasmo por algunos participantes, destacándose la reacción de Pincoya, que lo saludó con mate en mano y una actitud muy efusiva. Luana Fernández, quien había fingido un desmayo en el momento en que se enteró de quién entraría a la casa, lo miró atentamente.

En contraste, otros jugadores se mantuvieron más cautelosos, observando en silencio el ingreso del nuevo participante y midiendo cada movimiento antes de acercarse. “El Galáctico”, no solo generó curiosidad inmediata, sino también distintas reacciones y miradas cruzadas que dejaron en claro que su presencia podría mover fuerte el equilibrio dentro del juego.

Ya dentro de la casa, fue acompañado por la participante chilena y Daniela De Lucía en su recorrido inicial, mientras el resto de los jugadores lo seguía de cerca y tomaba nota de cada reacción. En ese tour por el interior de la casa, el español incluso se tomó un momento para comparar formatos y comentó que la versión argentina le pareció más amplia que la del reality mexicano, dejando una primera impresión muy marcada del lugar.

En simultáneo, las reacciones dentro del grupo no tardaron en multiplicarse. Yanina Zilli, al verlo ingresar a la habitación donde conviven varios participantes, lanzó una frase picante: "En esta habitación están las mujeres más lindas, yo me quedaría acá".

Mientras tanto, Luana siguió con su operativo seducción optando por un perfil más silencioso pero elocuente: se arreglaba el labial mientras seguía cada movimiento del europeo con la mirada, dejando entrever interés sin necesidad de palabras y sumando tensión al clima general de su ingreso.