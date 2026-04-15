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Exorcismo y brujerías: los explosivos detalles ocultos de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su separación, aunque los términos en los que la comunicaron no habrían sido los esperados. Incluso, salió a la luz un motivo oculto detrás de la ruptura vinculado a prácticas de brujerías.

15 abr 2026, 18:05
Exorcismo y brujerías: los explosivos detalles ocultos de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
Exorcismo y brujerías: los explosivos detalles ocultos de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Exorcismo y brujerías: los explosivos detalles ocultos de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue rodeada de especulaciones, pero lo que ya nadie discute es que la relación llegó a su fin. En ese contexto de incertidumbre, en las últimas horas comenzó a circular una de las hipótesis más polémicas y llamativas: supuestas prácticas esotéricas, brujerías y hasta un presunto exorcismo en el medio de la crisis.

Mimi Alvarado reveló en A la Tarde (América TV) que tanto la modelo peruana como su madre serían “brujas” reconocidas en su país y que habrían intentado hacerle un trabajo al conductor, aunque —según sostuvo— no lograron afectarlo.

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Mimi siempre es la vocera extraoficial de las hijas de Marcelo Tinelli. Si Mimi dijo esto es porque lo habló con ellas y piensan de esa manera. Tinelli está enojado con la nota de Milett Figueroa porque él no había hablado con ella sobre blanquear la separación”, reveló Santiago Sposato sobre el vínculo

Por su parte, Luis Bremer profundizó sobre las prácticas de la madre de Milett:Es vidente, Hayimi, una vidente especial, que tenía una especialidad en videncias”.

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Qué dijo Mimi Alvarado sobre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sumó un nuevo capítulo cargado de polémica, esta vez con Mimi Alvarado como protagonista. Fiel a su estilo directo, la mediática lanzó durísimas declaraciones contra la modelo y su círculo íntimo, dejando en claro que el conflicto está lejos de apaciguarse. "Es una gatúbela", disparó sin filtro, marcando desde el inicio el tono de sus dichos.

En su descargo, Mimi también puso en duda la versión de Milett sobre cómo terminó la relación con el conductor: " Ella dijo: 'Yo corté la relación'. Ella la cortó, ¿en serio? No me digas. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz. Entonces, en un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella".

Pero sus críticas no se limitaron solo a la modelo, sino que también incluyeron a su entorno familiar. " Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa y bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas, porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú. Ella en un momento se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo", expresó.

La polémica escaló aún más cuando Alvarado hizo referencia a supuestos comentarios que habría recibido sobre el pasado de la modelo: "Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella, me dijeron: 'No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela'. Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio".

Lejos de bajar el tono, Mimi cerró con una acusación contundente que volvió a encender la controversia: " Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo".

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